Concello, Diputación y Xunta crean una comisión técnica para el desarrollo termal en A Chavasqueira En el proyecto se incluye también la zona del campo da Feria y las antiguas instalaciones del matadero

La creación de un comité técnico que se encargará de analizar la viabilidad del desarrollo termal en la zona de A Chavasqueira y del campo da Feira, que incluye las antiguas instalaciones del matadero municipal, fue el acuerdo al que llegaron los representantes de Xunta, Concello y Diputación. Así lo anunció al término de la misma el alcalde, Jesús Vázquez, que junto con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el diputado provincial, Pablo Pérez, concretaron el acuerdo de colaboración para buscar posibles actuaciones estratégicas en el ámbito termal.

Los trabajos de la comisión, formada por seis personas dos por cada una de las administraciones, se iniciarán mañana, y aunque no se adelantó la hoja de ruta, la conselleira de Medio Ambiente se marcaba como objetivo la "celeridad y concretar proyectos de carácter termal". Y destaca que "se da el primer paso", con la intención de "habilitar técnica y jurídicamente esos proyectos.

Una de las cuestiones que quedaron claras, y sobre las que pivotará el trabajo de la comisión, es que cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo estará en función del vigente Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el de 1986, y siempre a través de una modificación puntual. Y aunque el alcalde llegó a señalar que también se podría realizar dicha modificación "en base al aprobado provisionalmente la semana pasada por la Junta de Gobierno Local", el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, que estuvo presente en la reunión, lo descarta, debido a que estará en vigor una vez se rubrique la aprobación definitiva.

Y explica que la calificación urbanística de los terrenos es de zona de equipamientos, por lo que sólo puede ser inversión pública, aunque posteriormente "la gestión sea privada en régimen de concesión", como acontece con el caso de A Chavasqueira y Outariz.

En cuanto al proyecto de plan especial que para el desarrollo termal en la zona había iniciado el anterior gobierno socialista, Cudeiro advierte que "tal y como estaban dibujadas no valen", debido a que estaba sustentado en el PXOM de 2003 que fue anulado por el Tribunal Supremo. Por lo que la única opción que queda es su adaptación al plan vigente, el de 1986, de no aprobarse el nuevo, que se encuentra en fase de tramitación, y que corresponderá a la próxima corporación.

Reconstrucción factible

La otra cuestión que se abordó está relacionado con el proyecto de reconstrucción del complejo termal de A Chavasqueira después de que las instalaciones quedasen arrasadas por un incendio. El alcalde lo tiene claro, al señalar que es "factible la rehabilitación", y que esa infraestructura, en la ribera del río Miño, que deberá contar con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y de Patrimonio, se pueda llevar a cabo "en el menor tiempo posible".

Para Vázquez "no hay razones para decir que no a la rehabilitación" por lo que espera que la estructura que se vio afectada en el incendio se pueda rehabilitar en el menor tiempo posible. Y señala que "en eso coincidimos tanto la Xunta como el concello", además de reconocer que hasta estos momentos no se tuvo ningún tipo de comunicación por parte de la Confederación Hidrográfica.

De ahí que Jesús Vázquez se muestre confiado en que el proyecto básico, "que con carácter inminente" tiene previsto presentar la empresa concesionaria, para que por parte del Concello se pueda conceder las correspondientes licencias, aclarando que "en las mismas condiciones" que el proyecto que se realizó a finales de los 90, aunque su puesta en funcionamiento se demoró un par de años por tratarse de un proyecto singular.

Y aunque el regidor lo ve claro, el arquitecto autor del proyecto ya advertía sobre las nuevas modificaciones legales que puedan afectar a su reconstrucción, debido a que se trata de una instalación que se encuentra en zona inundable, por lo que cualquier nueva actuación que se pretenda realizar deba contar con el correspondiente informe favorable de la CHMS, garantizando el cumplimiento de las limitaciones que marca el reglamento de dominio público hidráulico. Pero hasta el momento no hubo un pronunciamiento al respecto.