Los candidatos se dejaron ver en la actividad

Metidos de lleno en precampaña electoral, pues las elecciones municipales son el próximo 26, no fue de extrañar ver a muchos candidatos, algunos con plaza de concejal vigente. Así, el alcalde, Jesús Vázquez, compartía recorrido con el líder de la oposición, Gonzalo Pérez Jácome, que fue apilando coplas, algunas de las cuales llevaban carga de profundidad críticas sobre los acontecimientos de los cuatro años de mandato consumidos. Se trataba de una buena ocasión par dejarse ver, hablar con los ciudadanos y meter en el ruedo del paseíllo político a los integrantes de las candidaturas. Una situación que no extrañó a los ourensanos que acudieron a ver los "maios" y escuchar las coplas, aunque alguno no dudó en aprovechar la ocasión para dejar su mensaje: "A ver quen remedia esto".