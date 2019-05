Jácome y Cudeiro, nuevo duelo urbanístico

El de ayer fue un pleno con carga de profundidad urbanística, sobre todo después de que la Junta de Gobierno Local aprobase el jueves, de forma provisional, el nuevo PXOM. Así, no fue extraño que estuviese presente la refriega dialéctica entre el portavoz de DO, Pérez Jácome, y el edil de urbanismo, José Cudeiro, que si en una anterior sesión optó por el símil del "Far West con lo de vaquero malo", ayer se inclinó por la lotería en versión Jácome, con reparto de "premios" que perjudicarán a los ciudadanos con cargo a las arcas municipales, llegando a citar ejemplos como el de la Plaza de San Antonio.

En medio, un expediente de recalificación en la zona de Untes-Santa Cruz que no prosperó al no conseguir el PP los 14 votos necesarios. El rechazo de DO y la abstención de PSOE y OUeC la frenaron. Pero el "duelo" entre Jácome y Cudeiro continuó. Si el edil de Urbanismo acusó al portavoz de DO de "no tener idea de nada", la respuesta fue la "corrupción urbanística" que se pretende implantar en el concello, y citó el caso del PXOM que "tumbaremos cuando lleguemos al gobierno", sentenció.

Y en medio de todo la decisión de la edil de DO, Laura Nóvoa, que no va en la lista, de romper las disciplina de grupo. Fue por libre, algo que no paso desapercibido para el resto de grupos.