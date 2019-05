Equiparan la calidad de O Ribeiro con la de las mejores zonas productivas del mundo

Acto inaugural de la Feira do Viño do Ribeiro, en Ribadavia. // Brais Lorenzo

La denominación de origen inauguró ayer la 56 edición de la Feira do Viño do Ribeiro bajo un espléndido día de sol y concurrencia de público. Un acto en el que se apeló a la unión de todas las administraciones competentes para luchar por el rural a nivel nacional, provincial y especialmente en O Ribeiro donde el presidente del Consello Regulador, Juan Manuel Casares, destacó que desde 2012 a 2017 hubo un descenso del 27% del número de viticultores que entregan uva en la D.O., así como un 15% menos de hectáreas de viñedos. Un acto en el que el conselleiro de Medio Rural, José González, subrayó que "reafirmo mi compromiso con O Ribeiro" , ya que "lo llevo en mi corazón" y por ello "hago una apuesta muy importante por esta comarca dentro del Plan Estategico de Dinamizacion de las cinco comarcas vitivinícolas".

En esta edición Casares diseñó el cuadro crítico que vive el rural, apuntando que a nivel nacional debe ser tomado como "una cuestión de Estado" y a nivel gallego como "un compromiso de país". Pide diseñar un plan del rural que sea "realista, eficiente" y que apunta no puede "pivotar" solo en la Consellería de Medio Rural sino un plan "transversal, es decir, "interdepartamental", porque tiene que dar respuesta a las particularidades de cada zona de Galicia, ya que dice hay zonas agrarias y otras que no.

En este "compromiso de país" dice se tienen que implicar todos los agentes políticos y sociales de Galicia, y que O Ribeiro es un "paradigma" de lo que está pasando, con una pérdida progresiva de viticultores debido a la edad, a la baja rentabilidad de las explotaciones, y no se compensa con la incorporación de jóvenes. Señala que el Consello Regulador puso en marcha un estudio socioeconómico, financiado por la Diputación, para hacer un diagnóstico de lo que pasa en O Ribeiro e implantar medidas. Y anuncia la convocatoria de una "Mesa polo Ribeiro" para implementar esas medidas.

En este sentido, el alcalde, Ignacio Gómez, apuntó que la feria del vino de O Ribeiro consolida su prestigio y revalorización de un producto agrícola "amenazado por el peligro del abandono".

Por su parte el conselleiro señaló que la D.O. Ribeiro "ya es un referente en todo España" y capaz de producir "vinos de una calidad equiparable a la de cualquiera de las zonas de producción de calidad del mundo". Incidió además en la apuesta de esta denominación por las variedades autóctonas para elaborar caldos de calidad como una forma de desarrollo sustentable y de recuperación del rural en general y de O Ribeiro en particular.

El cierre al acto inaugural lo puso el pregonero, Manuel García Montero, maestro de profesión, ex alcalde de Cenlle, quien fue presidente de la Cooperativa Vitivinícola Viña Costeira más de 20 años, y desde 2015 ostenta su presidencia de honor. Recordó su vinculación con el mundo del vino desde su niñez, y apunta que "O Ribeiro es clima, es tierra, paisaje, historia, patrimonio,..... pero sobre todo gente que quiere su pueblo, y hace y sigue haciendo historia".

Asegura que O Ribeiro "es una gran herencia y patrimonio que debemos tener en cuenta", que luchó contra muchos atrancos como el tráfico de vinos ajenos y las plagas y pestes, y que la unión de las dos primeras cooperativas vitivinícolas en 1968 fue "un rayo de luz y esperanza" y se inició "un futuro pensando en la innovación", y se fueron subsanando cosas negativas, las incertezas de las ventas, y se apoyó los contratos homologados, porque "no debería haber ningún viticultor sin contrato" . También recordó que el primer vino embotellado de esta D.O. que salió a la venta fue de esta cooperativa.

Llegaron muchos premios a sus vinos y a la D.O., y en esta 56 edición participan 38 expositores y "comprobaremos que son unos de los mejores vinos del mundo", ya que "O Ribeiro fue y sigue siendo la tierra prometida de la viticultura gallega", sin "menospreciar" al resto. Pidió a las autoridades hacer algo para que los jóvenes se queden en el rural. Y el programa de la feria ofrece hoy talleres de cocina a las 12.00 horas a cargo de Lucía Freitas, Estrella Michelín, y la presencia del mejor sumiller de España 2014 Guillermo Cruz que también estará en la cata de "Concurso por parejas" a las 18.00. A las 20.00 otro taller de cocina a cargo de Alén Tarrío, premio Cocinero 2019.