Un cambio profundo e incierto

Javier Fraiz revela que cuando el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, lo llamó para comunicarle que había ganado el Premio Xosé Aurelio Carracedo, le preguntó si no se trataría de una broma radiofónica. Y recuerda que ese mismo día, "varios trabajadores de El Progreso y Diario de Pontevedra fueron despedidos. La sangría no se detiene desde hace más de una década, cuando la crisis incrementó las pérdidas. Cerraron numerosos medios y miles de profesionales quedaron sin trabajo. Solo entre 2008 y 2012, y miren que no ha llovido desde aquel momento, 8.000 perdieron su empleo. Da igual si perteneces a un medio o a otro. Cuando el periodismo ve menguados sus efectivos perdemos todos". En ese sentido remarca que "se está produciendo un cambio profundo y muy incierto".