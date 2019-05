Trabajadores de GRI Towers votan hoy un posible acuerdo laboral

El pleno de O Carballiño aprobó ayer la ordenanza municipal de Emergencia Social en la que los grupos de la oposición dieron un voto de abstención con la intención de mejorarla mediante alegaciones. El BNG echó de menos la figura del transeúnte. Consideran que la cuantía es reducida, 20.000 euros, y se prevé que para el próximo año sea de 40.000. También el pleno manifestó ayer su intención de ser mediador entre la empresa GRI Towers y los trabajadores en su conflicto laboral. Precisamente acudieron algunos de ellos y un representante explicó que ayer en Santiago tuvieron una reunión con un mediador de la Xunta, y se llegó a un preacuerdo que hoy el personal votará en urna si lo aceptan y se convierte en acuerdo.

Según el alcalde esta ordenanza recoge necesidades básicas de alimentación, medicinas, alquiler de vivienda, entre otras necesidades, y está de acuerdo en que puede ser mejorada y para eso están las alegaciones, pero aclara es "para salir del paso, para temas puntuales". Ayer fue su aprobación inicial y para AV-Son las cuantías "son bastantes reducidas", por ejemplo 200 euros al año para gastos de medicina, médicos, o 600 al año para alimentación, vestimenta, y otros. El PP criticó que es una copia de la ordenanza de Coles con solo 3.000 habitantes , "y por eso las cantidades nos parecen pequeñas". El BNG puntualizó que por ser una copia por eso no aparece la figura del transeúnte, la cual el alcalde también consideró debe incluirse. Aclaro que esa ordenanza la hizo el personal de Servicios Sociales y no sabe si es de Coles o no.

También en el punto de modificación presupuestaria para créditos extraordinarios se criticó por parte de la oposición que a pocas semanas de las elecciones se concedieran 10.000 euros para un rally, calificándolo de "electoralista" el grupo de los No Adscritos al igual que el BNG quien también reprochó que fueran subvenciones dadas sin el rigor de concurrencia. A ello el alcalde apuntó que "estas subvenciones ya existían", que estaban pedidas por escrito y eran subvenciones directas.

Los No Adscritos se abstuvieron , el BNG lamentó que para Caritas solo sean 7.000 euros o para Caritas 3.000, y el PP recordó que existe la prioridad de destinar 140.000 euros para el contrato del servicio de Axuda no fogar.

Una moción de los No Adscritos pidiendo revisar el proyecto de canalización de aguas pluviales y residuales de las calles que bajan a la avenida del Balneario también obtuvo apoyo del resto de la oposición, votando en contra el PSOE, para evitar inundaciones en bajos y en la propia avenida y corregir otros detalles. No se entiende por qué no se hizo la separativa de ambas aguas. El alcalde puntualizó que el problema "es otro", el de encuentro de las aguas de la calle Cuba con el colector de la avenida del Balneario. También indicó que este proyecto están bien hecho y cuenta con un director técnico.

El pleno también aprobó una moción de AV-Son, una pidiendo un centro de recuperación de fauna silvestre en O Carballiño. PP y BNG votaron en contra ante la falta de confirmación de si puede haber dos en la misma provincia ya que existe uno en O Rodicio.

Y se aprobó, por unanimidad, una concesión por tiempo indeterminado a la Asociación de discapacitados Aspdisi, para que puedan construir su residencia.