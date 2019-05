Consciente de la controversia suscitada con la aprobación provisional por parte de la Junta de Gobierno Local, y el anuncio de la oposición de llevar el asunto por la vía judicial, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, no tuvo inconveniente de reconocer que si al final le dan la razón y "si me equivoco, rectificaré y no pasa nada", para a renglón seguido mostrar un documento relativo a la valoración personal, que "por cierto no voy a dar a conocer", y que está en la misma línea que los informes que avalan la aprobación provisional por parte del gobierno, y que no comparten tanto el secretario como el interventor.

Sobre esta cuestión, y en relación al informe emitido por el secretario, que dice "respetar", se centra en un tema competencial, al señalar que debe ser el plenario el que debe rubricar cualquier aprobación, tanto inicial, provisional como definitiva, y con el que discrepa tanto el Consello Consultivo de Galicia como el jefe de la Asesoría Jurídica, así como el jefe de Planeamiento urbanístico.

En cuanto al informe del interventor, Cudeiro cargó las críticas, por considerar que "entra en cuestiones que no le corresponden", y llega a poner en duda que "se leyese todo el documento", sobre todo por dedicarle al capítulo de inversiones "muy pocos folios".

Lo que también quiso dejar claro el edil de Urbanismo es que el documento que se aprobó provisionalmente "es el mismo que dejó el anterior gobierno socialista", y descarta que existan modificaciones sustanciales en el documento que puedan llevar consigo a que se tenga que hacer una nueva exposición público, "como así lo dice el informe del jefe de servicio de Planeamiento y de los redactores del plan". Por lo que considera que "si volvemos estar aquí -gobernando después del 26-M- seguiremos adelante e intentaremos aprobarlo definitivamente".