Desfile de candidatos en el casco histórico

El casco viejo, y en concreto dos de sus puntos emblemáticos, la Plaza Mayor y Plaza de San Martiño, fueron el lugar elegido por PSOE y la Plataforma Cidadá Ourense Mellor respectivamente para presentar la foto fija de "familia" de sus candidaturas al Concello.

La lista del candidato socialista la Alcaldía, Rafael Rodríguez Villarino, se fotografió a las propias puertas del Concello, en un alegato de objetivos. El candidato concurrió arropado entre otros por Lola, la ya nonagenaria y emocionada hija del alcalde socialista de la República Manuel Suárez, y por Carmen, una histórica militante de 96 años, en las delegó su mensaje de cambio y militancia.

"La candidatura además de tener el honor de llevar a la hija de un socialista fusilado, lleva a personas dispuestas a devolver la esperanza a esta ciudad, unos que conocen el funcionamiento del Concello perfectamente porque llevan años trabajando y otros de gran valía que se incorporan ahora", indicó Rafael Rodríguez.

Acompañan a Villarino en los primeros puestos 2 Natalia González Beneitez; 3 José Rúas Araujo; 4 Custodia Concepción García Lozano; 5 Javier Rey Rey; 6 Rosa Martínez Rodríguez; 7 Wilson Domingo Jones Romero; 8 Juana María Ageitos Guede; 9 Borja López Trigás y 10 María Rosa González Méndez.

Nueva plataforma

La puesta en escena de la nueva Plataforma Cidadá Ourense Mellor liderada por el histórico dirigente sindical Etelvino Blanco se hizo sobre alfombra roja y en Plaza de San Martiño.

"Tomé la decisión de dar un paso adelante porque no podía permanecer indiferente ante la situación de emergencia que vive la ciudad", señaló Etelvino Blanco. "Ourense merece otro gobierno. Construir una ciudad con empleo, bienestar social e igualdad de género, que canalice toda la potencia de la gente, de la que los jóvenes no tengan que marchar. Ourense necesita un gobierno riguroso, trabajador y con capacidad de diálogo y no esté a lo que le manden desde Santiago o Madrid", declaró. Blanco definió Ourense Mellor a las personas que se acercaron al acto como "una plataforma abierta" cuyo objetivo es "expulsar a Jesús Vázquez del Concello y que la ciudad empiece a prosperar".

Le acompañan en los primeros puestos, enel 2 Iolanda Pérez Docampo; 3 Xosé Manuel Pérez Bouza; 4 Clara Luz Rodríguez Montero; 5 Millán Brea Castro; 6 Josefa Martínez Novo; 7 Marco Valerio Lama del Corral; 8 Eva Gutiérrez Fernández, 9 Luis Miguel Fernández; 10 María del Sol Pérez Ogando.