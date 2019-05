Las acusaciones de 'A Esmorga' introducen la opción de homicidio si el jurado no ve asesinato

La Fiscalía y la acusación particular del presunto crimen de 'A Esmorga' modificaron ayer sus conclusiones iniciales para contemplar la opción de que la caída de Alexandru Walter Boghiu al canal de O Viñao, donde murió ahogado, fueran un homicidio, no un asesinato con alevosía. Plantean esa alternativa, subsidiariamente, al jurado popular que, tras el informe final de las partes previsto para esta mañana, empezarán a deliberar el lunes. La Fiscalía pide 15 años de cárcel si el tribunal popular se decanta por un homicidio, y los 18 años que ya sostenía por la tesis del asesinato. La acusación particular también retiró en el acto de ayer la agravante de ensañamiento. Si el jurado considera que Eduardo L. F. y Óscar E. L. asesinaron al joven rumano, la familia reclama 20 años de cárcel. Si ven un homicidio piden 15 años.

Las defensas de ambos encausados mantienen la petición fundamental de una libre absolución. Pero ambas partes proponen, para el supuesto de una condena tras un veredicto de culpabilidad, la aplicación de una eximente incompleta por intoxicación alcohólica, basándose en los testimonios, que indican que el grupo estuvo de juerga en O Carballiño y siguió bebiendo en la casa de Cameixa (Boborás) donde comenzó la paliza. La aplicación de esa eximente subsidiaria implicaría una rebaja en grado de la pena impuesta.

A mayores, el abogado de Eduardo L. F. considera que sería de aplicación una atenuante de dilaciones indebidas en la causa, que ha llegado a juicio cuatro años y medio después de cuando ocurrieron los hechos, en diciembre de 2014.

Cada una de las partes hará esta mañana un informe con su visión sobre le desarrollo de los hechos. Los abogados ya anticiparon ayer que sus encausados no tienen culpa pese al resultado fatal de la muerte de Alexandru. "Entendemos que fue un desgraciado accidente, una caída fortuita", anticipó la defensa de Óscar E. L. "Mantenemos que Eduardo no tuvo ninguna participación", manifestó su letrado.

Ayer, en la séptima sesión del juicio de 'A Esmorga', se exhibió al jurado el vídeo con la reconstrucción de los hechos en el canal al que Alexandru cayó o fue arrojado. El 24 de diciembre de 2014 los acusados dieron su versión al juez y el fiscal, con sus abogados presentes e investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense. Describieron allí la tesis de la caída durante un forcejeo -en el caso de Óscar- y de cómo vio el cuerpo del joven a rastras, tras recibir una patada que lo echó al suelo, en el de Eduardo. El vídeo sirve también para que el jurado se haga una idea de cómo era en ese momento la barandilla que protegía la caída al agua -fue sustituida por una malla tras los hechos-, así como el ruido que indica la fuerza del agua, notable en la grabación.

"Excusaba pasar o que pasou"

También se reprodujeron los audios que la familia de Eduardo aportó al juzgado sobre una conversación, la mañana previa a la detención, en la que intentaban arrancar una confesión a Óscar. Apenas se entendía nada más que una voz de mujer diciendo: "Excusaba pasar o que pasou, había que levalo ao Carballiño e non pintar o parvo. Con estas bromas desgráciase a nosa vida".