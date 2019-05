Un jurado del 8 al 10 de julio para juzgar al acusado de matar a su mujer en Carballiño

Después del jurado por el crimen de 'A Esmorga', que hoy entra en la recta final del juicio, la Audiencia Provincial de Ourense acogerá el siguiente en dos meses: del 8 al 10 de julio se celebra la vista con tribunal popular para enjuiciar a José Alén Lorenzo, el hombre acusado de matar a su mujer y cuidadora, Virginia Ferradás, en el domicilio conyugal de O Carballiño, el 29 de enero de 2017. La Fiscalía solicita 14 años de psiquiátrico para el hombre, que padece una enfermedad neurodegenerativa: una demencia frontotemporal de tipo conductual. La acusación particular que representa a la familia de la víctima reclama 15 años de prisión. La defensa, que en la fase de instrucción pretendía que la causa no llegara a juicio por el estado mental de Alén, no admite el homicidio. Dice que el marido no tenía la capacidad suficiente para idear y ejecutar el crimen dada su demencia. Además, subraya que en las uñas de la víctima se halló ADN de un hombre que no es el acusado. En caso de condena pide la eximente completa, como ya contempla la Fiscalía.

El letrado José Manuel Orbán propone como sentencia más desfavorable un control psiquiátrico -sin internamiento como medida de seguridad- y pretende que Alén, que permanece en prisión preventiva prorrogada, termine en un geriátrico. "No presenta un comportamiento agresivo que justifique la necesidad de su internamiento en centro psiquiátrico dependiente de la administración penitenciaria", alega (solo hay dos en España: en Sevilla y en Alicante).

La Fiscalía sostiene que José Alén mató a su esposa, de 55 años -llevaban 35 casados-, en la casa donde vivía con regularidad tras regresar en 2015 después de casi tres décadas de emigración en Suiza en 2016, después de que Alén empezara a manifestar signos de su enfermedad neurodegenerativa. Presuntamente, el hombre la asfixió tras una discusión que se inició porque ella, preocupada, no quería dejarle las llaves para que no saliera.

Su estado mental

La dolencia provocaba, según los forenses, una "grave afectación de sus facultades de comprensión y actuación", con "un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad". El acusado tiene escasa o nula capacidad de juicio crítico, de abstracción, o de entender metáforas, pero sí está en condiciones de ser juzgado, concluyeron los forenses. Su letrado lo cuestiona: "Su capacidad procesal está muy afectada, no alcanzando a entender las consecuencias de sus palabras, el poder decidir si declara o no, si mentir o no, ni a utilizar recursos que una persona normal imputada en un delito podría utilizar".

Alén estuvo un mes ingresado en el CHUO, entre octubre y noviembre de 2016, y varios días en 2017. La última vez que lo atendieron en el hospital fue del 18 al 19 de enero de ese año, apenas semana y media antes del crimen. El hombre se encaramó al tejado del domicilio conyugal y permaneció allí durante seis horas, hasta que su hermano logró convencerlo para que bajara. Lo vieron en Urgencias pero recibió el alta y regresó a casa junto a su esposa y cuidadora, quien había acudido a los servicios sociales del Concello de O Carballiño para que una asistenta en el hogar la ayudara a atenderlo.

Según la Fiscalía, entre las 8 y las 12 horas del 29 de enero de 2017, tras una discusión con su esposa porque no le dejaba las Ilaves para salir de casa, la cogió presuntamente con las manos por el cuello, apretando fuertemente y ocasionándole la muerte por asfixia pese a sus intentos defensivos. La causa de la muerte fue un estrangulamiento, según la autopsia. La víctima tenía signos de estrangulación producidos por el cable de la lámpara de la mesilla y a mano, añade la acusación particular, barajándose como tercer mecanismo la compresión de la cara contra el colchón.

"Eu non fixen nada", dijo

Los familiares de ambos se preocuparon al ver que el matrimonio no había acudido a una comida. No pudieron contactar con ellos a lo largo de todo el día. Acudieron al domicilio para saber si les había pasado algo y, tras efectuar numerosas llamadas en la puerta de la casa y por teléfono. Un cuñado de la víctima alertó a la Policía Local.

A las 20.50 horas, agentes del instituto armado y de la Policía Local accedieron a la vivienda a través de un balcón de la segunda planta, gracias a la ayuda de los bomberos. Los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, de rodillas y con la cabeza apoyada en la cama de una habitación. El presunto homicida se encontraba en ese momento en otra habitación del piso inferior. Estaba semidesnudo, tenía la camiseta ensangrentada y llevaba un cuchillo en la mano. Se estaba autolesionando en el cuello. Afirmó a los agentes que lo redujeron: "Eu non fixen nada".

La defensa argumenta que durante los años de matrimonio "no existieron episodios de violencia de género, manteniendo siempre una relación cordial". Indice en el estado psiquiátrico de Alén para descartar que él hubiera matado a su mujer. Relata la defensa que la policía encontró al acusado con un cuchillo, mientras que las lesiones de la víctima eran por estrangulamiento. "Mantuvo desde el fatal hallazgo una total ignorancia de lo sucedido, llegando a indicar días después que 'Virginia está en Carballiño" , expuso el abogado en un escrito del procedimiento judicial. Sostiene que es posible que el marido se autoprovocase las lesiones que tenía en el cuello y aduce que "sus manos no presentaban laceraciones u otras marcas que evidenciasen haber ejercido fuerza empleando el cable de la lámpara de la mesilla o la estrangulación manual".

En busca de la absolución, el abogado trata de apelar a la duda razonable. La inspección ocular constató que ninguna puerta de la vivienda fue forzada, "pero no se observó si una puerta pequeña, aparte del portón del garaje, que permite acceso a la vivienda, estaba o no abierta", argumenta. La defensa incide en que en las uñas de la víctima se hallaron restos biológicos de un hombre que no es el acusado, "de identidad desconocida". La magistrada de O Carballiño que llevó la instrucción restó valor a este hecho recordando que puede producirse una transferencia de ADN en un simple apretón de manos.