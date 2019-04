El PP de Baltar resiste y sitúa a Ourense a la cabeza de España en apoyo popular

El presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, compareció ayer en la sede provincial de la calle Progreso para mostrar el mapa que refleja los resultados electorales en la provincia y analizar en clave local un nuevo escenario político en el que el color rojo socialista pinta con fuerza en 21 municipios mientras el PP mantiene el liderazgo azul en 70, con un empate técnico en Larouco.

Los populares ourensanos sufrieron el domingo su peor resultado electoral al perder 26.418 votos respecto a la cita de 2016, caer 15 puntos en porcentaje de apoyo y, en consecuencia, restar un diputado en el Congreso a favor del PSOE. Sin embargo, Baltar defiende que el electorado de Ourense votó en clave nacional en un contexto de fragmentación de la derecha y de un ascenso lineal socialista, por lo que no teme que este retroceso pueda influir en los votantes ante la inminente cita con las municipales del 26 de mayo, y mucho menos que ponga en riesgo la Diputación en la que históricamente gobierna el PP con mayoría absoluta. Esa división del voto, apuntó, "no se va a producir tan acusadamente" el 26M como tampoco es "predecible" que se extrapolar ese "subidón" del PSOE a las municipales.

"Son escenarios absolutamente diferentes", señaló, incidiendo en que el PP ha sido la fuerza más votada en 70 ayuntamientos y sobre todo en el hecho de que "no todos los partidos que compitieron el domingo se presentan en todos los concellos de la provincia". La extrapolación de estos resultados a las municipales dejaría al PP con 11 escaños en la Diputación, empatando con el PSOE, dos a Ciudadanos y uno a Vox, desapareciendo de la corporación del BNG. "Es un mapa que nadie se imagina", señaló, y que tampoco se corresponde con la realidad porque, por ejemplo, retira del campo de juego a Democracia Ourensana, que no concurrió en las generales pero que es segunda fuerza política en la capital y concurrirá el 26M con varias candidaturas.

Sí admitió Baltar que los resultados del PP a nivel nacional "no fueron en absoluto los deseados", pero se mostró contrario a valorar lo sucedido en Galicia y España, por corresponder este análisis "a quienes tienen responsabilidades más altas a nivel orgánico". De hecho, puso en valor la "victoria electoral" lograda por su formación en Ourense frente al respaldo medio conseguido por el partido en clave autonómica y nacional: "A falta de completar el recuento con el voto emigrante, el PP tuvo en Ourense un porcentaje del 34,81%, que supone casi siete puntos más que el PP en Galicia y 18 puntos más que la media del PP en España". Esto quiere decir, añadió Baltar, que "Ourense resistió".

En todo caso, en un análisis de las causas que han provocado la caída de votos, Baltar se refirió a "una regla de tres bastante simple: si el voto a Cs y a Vox se sumase al PP estaríamos más o menos en los mismos números, pero parece que triunfó esa regla de divide y vencerás", apuntó. Recordó que ya en campaña advirtieron de que el apoyo a los partidos de Abascal o Rivera "era un voto tirado que no se iba a concretar en escaños, tal y como resultó, expuso. Por otro lado, concretó Baltar, "la amplia votación que tuvo el PSOE en todas partes, también se ha producido en Ourense".

El presidente provincial, que compareció acompañado por su número 2 y coordinador de campaña, Rosendo Fernández, cree que el resultado de las urnas certifica el cumplimiento de los objetivos que se propuso su formación al lograr ser la fuerza más votada en 70 concellos y situarse como la provincia de España con más apoyo al grupo popular. De hecho, el PP sólo ganó en cuatro de las 52 circunscripciones: Ourense (34,81%), Lugo (33,61%), Ávila (31,40%) y Salamanca (28,62%).

No se pudo repetir el resultado en el Congreso, reconoció Baltar, donde el PP pasa de tres a dos diputados, con el mismo número de escaños que el PSOE, pero sí mantiene la representación en el Senado, con tres actas frente a una de las filas socialistas. "Logramos cinco de ocho parlamentarios posibles", destacó en clave positiva. Ana Belén Vázquez y Celso Delgado son los diputados electos por Ourense en el Congreso, y Miguel Ángel Viso, Carmen Leyte y Francisco José Fernández, representarán a la provincia en el Senado.

Trabajando para el 26M

Con estos resultados, el presidente provincial del PP piensa ya en clave municipal y avanzó que el momento exige "funcionar a tope de cara a las municipales". Destacó que los populares fueron la fuerza política más votada en 70 ayuntamientos (en 2016 ganaron en 87) frente a 21 victorias del PSOE, y felicitó especialmente a los concellos que pasaron del 60% en apoyo al PP y sobre todo a los de Avión, Beariz y Quintela de Leirado, que superaron el 74%

"El 26M está ahí y ya estamos trabajando en eso, somos la única formación que presentó candidatura en todos los concellos de la provincia y estamos todos concienciados de que hay que mejorar este resultado, para seguir siendo la fuerza más votada en la provincia, conseguir el gobierno en la Diputación provincial y lograr un récord histórico de alcaldías para el PP que estaba en 71". Estos, añadió Baltar, "son retos inamovibles", así como incrementar los 66.121 votos del 28A para que "Ourense sea una provincia eminentemente popular".

Resultado en la ciudad

Respecto a la caída del voto en la capital de As Burgas, donde el PSOE toma la delantera y aventaja al PP en más de once puntos, Baltar Blanco destaca que los populares sumaron el 28A los mismos votos que en las municipales de 2015. 16.000 papeletas, que "es el suelo electoral del partido aquí", señaló. "Todo está por mejorar; y el resultado del PSOE no se debe al funcionamiento perfecto de la maquinaria socialista en la ciudad ni a los liderazgos que existen, ni por supuesto a las controversias que todos conocemos".

Al igual que en el resto de España, apuntó Baltar, en la capital "se votó en clave nacional", atendiendo "al mensaje de Pedro Sánchez en relación con el voto útil, y con el cuidado que viene la derecha, la ultraderecha, Vox y demás".

En todo caso, agregó, "tenemos días para cambiar absolutamente de campo de juego y pensar en clave municipal y en clave de propuestas y de personas a las que conocemos todos y de las que sabemos de su fiabilidad".