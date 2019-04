La Feira do Viño do Ribeiro es una "fiesta de reivindicación"

La LVI Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra los días 3, 4 y 5 en la Alameda, en Ribadavia, presentó ayer su programa en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense. El diputado de Cultura de la Diputación, Manuel Doval, señaló que "debemos trabajar en potenciar la comarca y los vinos de O Ribeiro, destacando y poniendo en valor los paisajes y la historia que tenemos en esta zona y apostar por el `oro líquido´ y por el termalismo". Y para el presidente del Consello Regulador, Juan Manuel Casares, es una "fiesta de reivindicación de O Ribeiro como territorio, así como historia, tradición. O Ribeiro es mucho más que vino". Dice debe conseguir atraer gente a la zona para que conozcan la comarca y "consuman el vino allí, en el propio territorio, porque non va a saber igual que si lo beben en otro lugar".

Casares destaca que "siempre hay innovaciones en el programa de actividades de la FVR, como el RibeiroBUS turístico, principal novedad en esta edición".

También el papel fundamental que desarrolla el Consello Regulador, "como eje vertebrador de una comarca esencialmente vitivinícola y como factor de cohesión de un territorio histórico", y reivindica una mayor sensibilidad con el territorio que abarca esta D.O. que preside. Dice que "O Ribeiro precisa fotos con texto, ésto es, requiere medidas de apoyo claras y contundentes, algunas derivarán necesariamente del Estudio socioeconómico y Plan estratégico que se está elaborando gracias al apoyo de la Diputación de Ourense."

El presidente del ente regulador apunta que "todos nuestros esfuerzos se están encaminando a que O Ribeiro sea, otra vez, el gran vino de Galicia y uno de los escaparates de la provincia de Ourense en el mundo."

El también presidente de la Ruta do vino do Ribeiro repasó las actividades que se están llevando a cabo desde esta entidad complementaria al C.R.D.O. en la promoción de O Ribeiro como destino enoturístico. La campaña O Camiño do Viño "está teniendo una gran acogida. El viernes en una conferencia en La Rioja nos felicitaron por la iniciativa. Creo que vamos en el camino correcto cara la promoción y puesta en valor del territorio y de todos nuestros recursos, incluyendo el patrimonio arquitectónico cultural ligado al vino más importante de la península ibérica".

Por su parte, el alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, apunta que la FVR no se hace para competir con nadie, se hace para "mejorar y dignificar el vino de O Ribeiro", y que muchas de las actividades que se podrán gozar durante el evento no se centran sólo en Ribadavia, sino en todo el Ribeiro, homenajeando a sus gentes que desde hace muchos años llevan trabajando y "haciendo Ribeiro" de forma anónima.

El programa de esta LVI feria del vino se puede consultar en la web www.feiravinoribeiro.es. La inauguración será el viernes a las 19.00 horas.