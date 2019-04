La pregunta clave: "¿Dónde están los 1,2 millones para la comprar material?"

Pero sin lugar a dudas una de las principales críticas, tanto del colectivo como de los grupos de la oposición hacia el gobierno popular se resume en una pregunta clave: "¿Dónde está el algo más de 1,2 millones de euros para invertir en material?", el 90% procedente de las aportaciones que anualmente hace la patronal del seguro, Unespa, y que fue objeto de una modificación presupuestaria aprobada por todos los grupos a finales del pasado año.

Un dinero que "sigue sin liberarse" y eso que según los datos de que disponen los representantes de los trabajadores "no existen problemas, y no le pueden culpar de la situación al interventor, como hacen siempre", por lo que consideran que se trata de una "nefasta gestión" que está provocando que "sigamos instalados en la precariedad de medios". Así no resulta extraño que uno de los vehículo no arrancase el día del incendio de A Chavasqueira, mientras que el otro tiene una antigüedad de 20 años. También aluden que "seguimos sin una zódiac para rescates, y cuando la necesitamos se la tenemos que pedir a Protección Civil".

Si a eso se le añade que de los 72 efectivos que tenía en 2000 el parque de bomberos se pasó a los 50 actuales, con el riesgo de que sean menos, y sin previsión de que acortó plazo se pueda tener más efectivos, por lo menos con el actual gobierno.