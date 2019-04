"No tuvieron piedad, lo tiraron como un perro al canal", lamenta la madre del asesinado

Alexandru Walter Boghiu tenía 12 años cuando llegó con su familia a O Carballiño desde Rumanía. Su madre, Constanta Paula Boghiu -53 años-, lo recordaba ayer en el juicio ante el jurado como un joven "saludable, respetuoso, pacífico y educado". Estudiaba 2º de Bachillerato y quería ir a la universidad. La progenitora declaró como testigo por el caso de A Esmorga, el crimen que le arrebató a su hijo pequeño en diciembre de 2014. "Nunca estuvo en peleas, nunca tuvo problemas. Era muy defensor de las mujeres". Atendió a los periodistas en el exterior de la sala. La señora, que vive con su otro hijo en O Carballiño, confía en que "se haga justicia" casi cuatro años y medio después de los hechos. "Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Tengo mucha confianza en la justicia y en mi abogado. Es un momento muy difícil. Para una madre, un momento así es inimaginable. Es un dolor que no pasa nunca en la vida. "Como dice el padre de Diana Quer, es una cadena perpetua para los que tenemos que pasar por esto", expresó antes de ir a sala.

La espera se le hizo larga. Los encausados llevan más de dos años en libertad bajo fianza y la madre se cruza con ellos en ocasiones. Hace dos semanas vio a Óscar "y cuando me vio se largó", dijo. "No me entra en la cabeza que estén fuera, no lo puedo entender", criticó la víctima. En una ocasión habló con ese encausado. "Me dio mucha rabia ver que hacía vida normal, saliendo del gimnasio. Fui detrás y le dije: ¿Pero tú no tienes vergüenza, salir a la calle? Él me miró irónicamente y dijo: ¿Por qué? Y yo: ¿Pero tú no sabes que has hecho? Y él me dijo: Yo no lo maté. Entonces, ¿quién fue?" En la sala también mencionó ese encuentro: "Le dije: Que no te pase nunca lo que me pasó a mí".

A Eduardo "lo vi muchas veces en la calle, con la novia, y parece que se esté riendo en mi cara", afirmó ante la prensa. "No tuvieron piedad, lo tiraron como un perro en el canal y ni siquiera le dieron una mano", reprochó la madre. Ella cree que ambos, Eduardo L. F. y Óscar E. L., son responsables del asesinato. "Estoy segura de que fueron los dos. Ellos se culpan el uno al otro pero yo creo que fueron. Los dos lo llevaron al canal con la intención de matarlo, y no hay más".

La madre se pregunta "por qué no dan la cara si son tan inocentes como dicen. Denota que son culpables". Constanta quiere "que los juzgue la ley y Dios también". Ninguno le pidió perdón, afirmó durante su interrogatorio. La señora deja claro que no cejará hasta el esclarecimiento del crimen con condenas para los que cree asesinos. Si es necesario, presentará recurso. "Me apoyé mucho en mi hijo y en mi nuera. Que sepan que él tenía familia y voy a luchar por él para que se haga justicia".

En la sala, la madre recordó cómo vivió aquellos días. Dio 5 euros a su hijo para que saliera aquella fatídica noche. "Le di el último beso, se marchó y ya no lo vi más", dijo emocionada. El joven no llevaba el teléfono. El sábado por la mañana, al ver que no volvía, la señora se preocupó. Por la tarde, ella y el hermano de Alexandru estuvieron buscando pistas por los pubs de O Carballiño por los que acostumbraba a salir. El domingo acudió al cuartel. Vio un informe sobre la mesa sobre el hallazgo de un cadáver en Boborás. La Guardia Civil le enseñó una foto. Era Álex. "Se me vino el mundo encima". Ella asegura que nunca llevaba dinero como para comprar drogas -el informe forense detectó sustancias- e hizo un reproche a Eduardo: "¿Qué clase de padre de tres hijos da alcohol y drogas?"

También testificó el hermano, 5 años mayor que Alexandru, y al que nunca vio borracho. "Era una persona cariñosa y amable, más que un hermano para mí".