Un incendio destruye una casa en O Barco y daña otras dos

Una vivienda de O Barco de Valdeorras resultó completamente calcinada y las dos colindantes sufrieron daños a causa de un fuego que comenzó de madrugada en el número 26 de la calle Termiñao, parroquia de A Pobra.

Un vecino dio la voz de alarma a las 5.00 horas pero los bomberos no lograron salvar el inmueble, que quedó destruido. Las llamas empezaron en el tejado, que acabó desplomándose. Por suerte, no se registraron daños personales ya que la vivienda, de alquiler, todavía no había sido ocupada por los nuevos inquilinos que preparaban la mudanza. Además, una de las viviendas afectadas estaba ocupada por una vecina, que fue desalojada. Las causas del siniestro son objeto de investigación pero se cree que podría haber sido un cortocircuito.

También ayer por la mañana, a las 9.25 horas, ardió por completo el garaje de una vivienda de Pontedeva, incluidos dos vehículos, un coche, una motocicleta y los objetos que había en su interior.