La doble cita electoral crispa el debate en el último pleno de la corporación provincial

El bloqueo del superávit de la Xunta, la transferencia de la AP-9, la imposición del catalán, VOX y hasta de los ERE de Andalucía planearon ayer por el salón de plenos de la Diputación de Ourense. El clima electoral del 28A y la proximidad de la campaña de las municipales del 26 de mayo crisparon el debate entre los grupos políticos que despidieron el mandato con un pleno bronco y cargado de reproches.

Salvo para la ya pactada declaración institucional de apoyo a los trabajadores de la central de llamadas Unitono en Ourense ante la amenaza de cierre, ninguno de los puntos del orden del día logró el consenso de los diputados. El PP aprobó en solitario sus propuestas y tumbó con su mayoría absoluta las cuatro mociones presentadas por la oposición, reformulando en uno de los casos una iniciativa del PSOE a través de una enmienda de sustitución que descartó una defensa explícita de la acreditación del gallego como requisito de acceso al empleo público en Galicia a cambio de un acuerdo que sólo apoyó el PP para reafirmar el compromiso con el autogobierno y que la lengua propia de Galicia es el gallego.

Con el voto en contra del BNG y la abstención de PSOE y Democracia Ourensana, la Diputación dio luz verde al tercer expediente de modificación de crédito del ejercicio por importe de 450.000 euros para conceder un préstamo participativo a la entidad Estación de Invierno de Manzaneda, Meisa. A pesar de que el portavoz del PP, Plácido Álvarez, defendió que la entidad devolverá esta cantidad dentro de diez años, la oposición mostró sus dudas acerca de la viabilidad de la empresa. De hecho, el nacionalista Ramiro Rodríguez no cree que la institución vaya a recuperar esta partida, obtenida del remanente de Tesorería, y para Gonzalo Pérez Jácome, de DO, no es más que una "subvención enmascarada por un crédito a fondo perdido para una empresa deficitaria". No obstante, este diputado defiende que "hay que apostar por esta estación" por ser la única en Galicia, y señaló que, por esto mismo, debe ser la Xunta la que aporte los fondos necesarios. El socialista Ignacio Gómez consideró que la oposición debería estar también representada con la Diputación en el consejo de administración de Meisa.

La tensión aumentó con el siguiente punto, en el que se aprobaron, también con los únicos votos favorables del PP, otras dos modificaciones presupuestarias en las cuentas del Inorde por importe de 200.000 euros. Desde la oposición reprocharon al grupo de gobierno la concesión de 40.000 euros al Círculo de Empresarios de Galicia por ser una entidad ajena a Ourense y que, enfatizó Jácome, "defiende los intereses de las empresas de Vigo y su área de influencia". El vicepresidente provincial, Rosendo Fernández, enumeró un calendario de actos programados por esta entidad en Ourense y defendió, además, que su intervención fue "decisiva" en la implantación en del Centro de Innovación de FP en la ciudad. Este argumento fue replicado por el nacionalista Ramiro Rodríguez que recordó que este logro "se lo había atribuido el presidente Baltar".

En el terreno de las mociones, el PP rechazó la propuesta socialista para la puesta en marcha de un plan de cooperación para mejorar y reforzar los servicios de seguridad y protección civil de ámbito local. Plácido Álvarez alegó que el final del mandato no era momento para esta iniciativa pero se comprometió a retomarla en el siguiente, en el que, aseguró, seguirán al frente del gobierno provincial.

Tampoco prosperaron las dos mociones de DO. La primera planteaba el cese de las ayudas que la Diputación concede a Expourense e instar a la Xunta a cambiar el modelo de gestión del recinto ferial, y la segunda recuperar y mantener los caminos de carro de la provincia.

Finalmente, y por la vía de urgencia, el grupo de gobierno aprobó el programa BenOurense Infancia de cooperación con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que contempla ayudas a los servicios de titularidad municipal que desarrollan funciones de atención y cuidado para niños de entre 3 y 12 años, fuera del horario escolar. Las aportaciones tendrán en cuenta el criterio demográfico y se destina una cuantía total de 125.000 euros.

Despedidas

Al término del pleno, el presidente, José Manuel Baltar, levantó la sesión trasladando sus "mejores deseos" a cada uno de los miembros de la corporación y "al futuro gobierno provincial". Por su parte, el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, afrontó este pleno final del mandato como un momento "histórico" para la provincia por ser "el último de este señor como presidente". De hecho, anunció en su última intervención que si vuelve a la Diputación será "como alcalde de Ourense". También Ramiro Rodríguez, del BNG, cerró su participación en clave electoral manifestando su deseo de que el PP "non tenga responsabilidad en esta casa, ni en el Gobierno del Estado, ni cuanto toque en el gobierno de Galicia".

Una posibilidad totalmente descartada por el portavoz del grupo de gobierno, Plácido Álvarez, que se mostró convencido de la victoria electoral. En cambio, el diputado socialista Ignacio Gómez, que utilizó la etiqueta "ultra" para referirse a los populares en un encendido debate en defensa de la lengua gallega, atribuyó los ataques del PP al "nerviosismo" de este partido ante la posible pérdida de escaños en el Congreso..