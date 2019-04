El PSOE detecta un censo "fraudulento" de casi 50 personas en O Irixo

El PSOE denuncia, una vez más, las "trampas" del gobierno municipal de O Irixo y su entorno, que "sabe que no es quien de mantener la confianza de la mayoría de los vecinos y procedió a instar el empadronamiento masivo de personas aunque éstas no tuvieran relación alguna con el municipio". Alerta del aumento de casi 50 personas.

El portavoz socialista, Iago Fariñas, dice que el alcalde es el que firma los decretos de empadronamiento y "no puede ser ajeno a este fenómeno; si algún empadronamiento sabe que es irregular debería no aceptarlo y no fomentar desde el grupo de gobierno en censo de personas sin vinculación con el concello". Entre los casos más destacables están los de trabajadores de la Mancomunidad de concellos de O Carballiño que señala preside el teniente de alcalde de O Irixo Manuel Cerdeira, trabajadores empadronados en O Irixo sin ninguna relación con el concello y además en casas propiedad de miembros del gobierno municipal. También censos en casas que llevan más de 20 años deshabitadas o casas incluso que, además de no vivir nadie, están en venta.