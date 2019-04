Espazo Común propone mantener activo el Servicio de Orientación Laboral

Espazo Común considera fundamental mantener activo el servicio de Orientación Laboral del Concello de O Carballiño, que además apunta tiene un coste cero para las arcas municipales, financiado con subvenciones adjudicadas por otras administraciones a través de distintos planos de empleo y cooperación. Destaca que generó un incremento del 29% en el empleo respecto al año 2017.

Este servicio se creó al principio del último mandato y tiene asesorado a más de 200 trabajadores? que, actualmente, están trabajando. Pero en la actualidad indican desde Espazo Común que existen vacantes no cubiertas que implican que, durante gran parte de la semana, no haya personal para atender otras demandas que no sean las del plan integral de empleo. Considera fundamental acudir a la lista de temporales para cubrir los puestos necesarios y evitar que, de alguna manera, el servicio quede desmantelado.

Por todo ello, estima importante destacar que, actualmente, además de la baja de una trabajadora, existe una vacante no cubierta en el servicio, lo que implicaría perder una subvención concedida, a la vez que impide el mantenimiento de un servicio que resulta fundamental para impulsar el empleo y la actividad económica en el Carballiño.

Según destaca este grupo político, el Servicio de Orientación Laboral impulsó de forma muy positiva la actividad económica en O Carballiño durante el último mandato, ya que apunta generó un incremento del 29% en el empleo respecto al año 2017, logró una inserción laboral del 42,18% de los atendidos, puso en marcha planos integrales de empleo, se coordinaron acciones de promoción de empleo en distintos sectores, se promovió la colaboración empresarial para la generación de empleo.

Ante estos datos, "pedimos al concello que no permita que un servicio tan importante para la promoción laboral en O Carballiño quede desmantelado e instamos al concello para que solucione el problema de las vacantes pendientes, así como ?provechar las subvenciones concedidas".