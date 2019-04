Un testigo dice que un acusado de 'A Esmorga' confesó que la víctima fue arrojada a un canal

Primero declaró que los acusados habían arrojado a la víctima al canal, en plural: "Contoume que houbera unha pelea e que o tiraran ao embalse. Non cheguei a crelo, non o vía capaz", manifestó un testigo sobre Óscar E. L., acusado junto a Eduardo L. F. por el presunto asesinato de Alexandru Walter Boghiu, de 22 años, en el crimen bautizado por la Guardia Civil como 'A Esmorga', por los paralelismos con la novela de Blanco Amor. El testigo, que llegó a ser detenido por darle un par de golpes en la paliza previa en la casa de Eduardo, tras la que se marchó -la causa por lesiones se sobreseyó, por estar prescrita-, afirmó que en una reunión después de los hechos -además de los acusados, estaba la entonces mujer de Eduardo-, "Óscar díxome que o botara ao embalse e que Eduardo estaba alí". Supuestamente, este último "pediulle que lle perdoase a vida". El testimonio, sea en singular o en plural, contradice en todo caso la versión que Óscar dio ayer después de que, el lunes, Eduardo lo culpara de los golpes y el forcejeo que llevaron a la víctima a un canal. Negó haber dicho "un rumano menos" o que tuviera intención de matar. Óscar asegura que Alexandru se precipitó por accidente, aunque no sabe cómo fue la caída. "Eu non estou mentindo". Un día se encontró en O Carballiño con la madre de Alexandru. "Ninguén o matou, foi un accidente", le dijo.

La noche de fiesta, alcohol y drogas empezó a torcerse en la cocina de la casa de Cameixa (Boborás) de Eduardo. Óscar dice que él no golpeó de entrada a Alexandru, sino que fue Eduardo después de que el joven hubiera orinado en la puerta de una nevera. "Agarrouno e botouno fóra, empuxoume tamén a min e rifou comigo". El testigo admite "un bofetón ou dous" a Alexandru "porque viña cara min" , y afirma que Óscar "enganchoulle a cabeza e deulle contra o chan", lo que hizo que la víctima sufriera heridas en la boca y sangrara. Óscar sostiene que también estas lesiones fueron casuales. Según él, el testigo "chegou, abrazou a Álex e apartouno contra un lado. Esvarou, caeu e lastimou a boca porque non puxo as mans", fue su versión ayer.

Dice este encausado que el joven se levantó y amenazó con matar "a todos". Óscar reconoce que entonces sí lo golpeó. "Quixo pegarme, deille un cachete e mandeille unha patada". Aduce que la víctima también lo golpeó a él en la cabeza.

En presencia de la que entonces era su mujer, que afeó el alboroto y la trifulca, Eduardo hizo la cura a la víctima por las heridas de la boca. El testigo limpió con una manguera la sangre del patio y se fue. Ya no quería saber nada más.

Hubo esa noche un momento en que Eduardo fue a por una pistola de matar cerdos y amenazó a todos para que parase el conflicto. "Colleuna e barallou un pouco e xa está. Non lla puxo na cabeza a ninguén", recordó ayer el testigo.

El declarante -uno de los diez de ayer, hoy es el turno de otra decena- dudó sobre una respuesta que dio en el juzgado de instrucción, cuando afirmó haber oído que la intención de los acusados era arrojar al rumano al embalse. Tras la insistencia de la fiscal, acabó reconociendo que "pode ser verdade que o escoitara" y "se o dixen a primeira vez, escoiteino".

Cuando ya solo quedaban víctima y acusados, Óscar sostiene que Eduardo decidió que se marcharían y que él no sabía el destino. Defiende que Alexandru se subió en el vehículo "voluntariamente". Él entró en la parte trasera de su coche y Eduardo condujo. Llegó un momento en el que notó -según su versión- que Boghiu tenía un cuchillo o una navaja. "Mandei a man á súa. Berraba e empuxaba para sair de aí. Dixen para, para", relató en su interrogatorio.

El vehículo se detuvo al lado del canal. Lo que sucedió allí, de acuerdo a la versión de Óscar E. L., fue una caída accidental. Durante un supuesto forcejeo con la víctima, el encausado sostiene que se golpeó de espaldas contra el hormigón que bordea el canal. "Empecei a patalear, pensando no cuchillo, e cando levantei a cabeza xa non vin a Álex; estaba na auga. Eduardo estaba mirando a súa cazadora" y después advirtió: "Foi abaixo, aí vai". Declaró Óscar ayer que, cuando miró al canal, el joven "iba boca arriba , mirando coa cabeza para nós. Non dixo nada", afirmó el inculpado. También insistió en su declaración ante el jurado en que ambos trataron de dar con el joven a la deriva. "Hai que encontralo, hai que encontralo", afirma que decía él. La fiscal lo rebatió reprochando que no hubieran llamado a las autoridades ni al 112.

"Non se salva nin o apuntador"

Cuando el testigo y la mujer de Eduardo, que habían dejado la casa ante el cariz de los hechos, escucharon en un bar que había aparecido un cuerpo, la señora "dixo que foran eles". Llamó por teléfono a un hermano "e dixo que fora Eduardo". En la conversación posterior de ambos testigos y los encausados, Eduardo dijo que pretendía entregarse y Óscar, "que non o fixera". Óscar niega que se responsabilizara de todo ante Eduardo y su entorno tras los hechos. "Querían escurrir o vulto" dijo. Según él, Eduardo le pidió que declarara "que iba eu só no coche" y que lo dejara al margen del caso". Non se vai salvar nin o apuntador, cando apreten ímonos cagar todos", advirtió Eduardo según el coacusado. Tres días después de los hechos, Óscar ya era consciente de lo que se avecinaba. Se limitó a "esperar a que me viñeran a deter".