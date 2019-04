Aumentan las denuncias de estafas bancarias pero el 80% no son delito

Las denuncias por presuntos fraudes a través de internet, estafas bancarias y uso irregular de tarjetas por parte de terceros no dejan de aumentar. Una mujer de 72 años de Verín denunció una transferencia no autorizada a una cuenta de Estonia por la banca electrónica. Una joven de 19 años de Leiro, cargos en la tarjeta por importe de 5.200 euros. Una mujer de A Gudiña de 44, cargos en su cuenta que ella no hizo de 490 euros. Una ourensana de 46, cargos sin su permiso en la tarjeta por 225 euros. Son los últimos casos denunciados a la Guardia Civil, que puntualiza: "En un 80% de las denuncias interpuestas en la Comandancia de Ourense se ha podido comprobar que son simulaciones de delito; o bien porque aceptan alguna suscripción que luego no pueden cancelar, o bien porque se trata de cargos que llegan tiempo más tarde y ya no recordaban los denunciantes".

La Guardia Civil aconseja revisar las operaciones bancarias y asegurarse de que ni el titular ni las personas autorizadas efectuaron cargos ni suscripciones. Recomienda acudir a la entidad para que faciliten los datos de los cargos. De igual modo, el instituto armado sugiere comprobar con la empresa o entidad que reclama el cargo. Cuando tenga la certeza de que no existe contrato de pago o compra alguna, es el momento de denunciar.