Empresarios extranjeros compran bodegas y viñedos de DO ourensanas para exportar vino

El sector vinícola gallego se va a manos foráneas. Empresarios extranjeros están invirtiendo en la compra de bodegas y viñedos de las distintas Denominaciones de Origen de Galicia, con la intención de mantener la producción de vino y exportarla a su país, a través de la adquisición de propiedades, algunas en plena producción en Ribeira Sacra, O Ribeiro o Valdeorras y con precios que oscilan "entre los 140.000 y los dos o tres millones de euros y más, según el tipo de explotación vinícola", explica Elvira Fafian, gerente de la web inmobiliaria Aldeas Abandonadas.

Solo en tres de las denominaciones de origen de la provincia de Ourense, Ribeira Sacra (que comparte con la provincia de Lugo), Valdeorras y O Ribeiro tienen en estos momentos doce bodegas o viñedos a la venta, algunas en plena producción para no perder su valor de mercado en tanto aparece comprador.

Esta inmobiliaria es la líder en el negocio de ventas de pueblos abandonados, casas y pazos solariegos, y actualmente en bodegas y viñedos con denominación de origen "un mercado que está teniendo una demanda más alta que la oferta, especialmente en la zona norte de España y en especial en las DO de la Ribeira Sacra, Ribeiro, Valdeorras, y también Rías Baixas en Pontevedra", apunta Elvira Fafian.

De Estados Unidos a Francia

"Los precios varían porque en el caso de las más baratas, algunas no están en funcionamiento pero en ocasiones vale la pena, porque invirtiendo no mucho, se podrá disponer de una interesante bodega", explica Elvira Fafian. Hasta ahora el 80% de empresarios que ya compraron bodegas gallegas "han sido extranjeros y las últimas vendidas fueron a italianos, franceses y a Estados Unidos; son empresas que desean exportar los vinos a sus países", indica la gerente de Aldeas Abandonadas, quien afirma que "en estos momentos también tenemos demanda de varios fondos y multinacionales, pero hay más demanda que oferta".

Diversificar la inversión

Añade que "como líderes en España en la comercialización de bodegas, podemos decir que Galicia y el norte es uno de los negocios y activos con gran demanda, muchas bodegas importantes a nivel nacional y algunas de otros países desean diversificar y comprar una bodega con viñedos en Galicia".

El hecho de que esté aumentado el interés por bodegas y viñedos amparados por un DO, se debe según esta especialista al clima, y precisamente las zonas más demandas son por este orden: "Rías Baixas y Ribeira Sacra, y parece ahora que ahora también en la denominación Valdeorras".

No es posible dar datos concretos del nombre y ubicación de las bodegas a la venta "porque los propietarios no desean que se sepa que venden y quieren seguir con la calidad e imagen que tiene actualmente, este tipo de activo se trabaja así , mucha negociación y privacidad", revela Elvira Fafian. No obstante figuran al lado de las reseñas, las fotos de muchas de estas bodegas, lo que da una idea del calibre de algunas de las explotaciones.

Enoturismo y rutas del vino

Según la gerente de Aldeas Abandonadas, "aumentó también el interés por la compra de edificaciones peculiares, pazos, castillos, rectorales, monasterios, entre otros, en zona de denominación de origen, con varias hectáreas para iniciar un proyecto de construir una nueva bodega, con encanto y sobre todo para enoturismo, turismo y rutas del vino."