Iago Tabarés "El trabajo realizado por los parlamentarios de Ourense ha sido decepcionante"

Ha asumido un reto complicado, al encabezar la lista del BNG al Congreso de los Diputados en el que esta formación política nunca ha logrado representación por esta provincia. La ha tenido en el Senado, Anxo Quintana, por designación autonómica.

-No lo va a tener fácil.

-Es un reto apasionante, al ser algo muy necesario para Ourense, para que por fin pueda tener voz propia en el Congreso de los diputados.

-¿Por qué debe votar al BNG el electorado ourensano?

-Tenemos una provincia con más pensionistas que trabajadores, que cobran las pensiones más bajas de todo el Estado. Esta provincia pierde cada día cuatro habitantes, problema que afecta, principalmente, a la juventud -menores de 35 años-. Por lo tanto, creo que es el momento para Ourense apueste por sí mismo, para que nos preocupemos por los problemas de esta provincia. Hay que recordar que el grado de ejecución de los presupuestos ha sido inferior al 30% en esta provincia, en los últimos ejercicios. Está claro que si el BNG no está, no estarán ni esta provincia ni el conjunto de Galicia.

-En las anteriores elecciones generales, el PP logró tres diputados y el PSOE uno. En el Senado fueron tres para el PP y uno para el PSOE. ¿Cómo valora el grado de compromiso que han tenido los parlamentarios ourensanos con esta provincia?

-Respetando mucho a esas personas, considero que el trabajo que han realizado ha sido decepcionante. Para analizar su trabajo, basta con ir a la hemeroteca de cualquier periódico y comprobar que el exdiputado y candidato Celso Delgado proponía el AVE soterrado en 2010 y en 2012 el PP lo rechazaba. El cambio de criterio se debe a la llegada del PP al gobierno, por lo que los intereses de Ourense quedaron supeditados a los de partido. Además, a Delgado le parecía "indecente" que la ejecución de inversiones del gobierno socialista de Zapatero no llegara al 30% de lo presupuestado, pero luego calló durante el período de Mariano Rajoy, al ver que no alcanzaba el 30% de lo presupuestado. Eso evidencia que Ourense es simplemente un arma arrojadiza, para desgastar al partido que se encuentra en el gobierno. Por otra parte, yo veo que en esta campaña no están hablando de proyectos para la provincia de Ourense.