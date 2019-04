Las obras en las calles Cuba, Argentina y Brasil, motivo de quejas en O Carballiño

Las obras de reforma de las calles Cuba, Argentina y Brasil en O Carballiño y que está ejecutando la empresa Innova Construcciones, de Lalín, están ocasionando muchas quejas y molestias a los vecinos. Ello es una constante en la Policía Local que exhorta a los afectados a que presenten sus quejas por escrito ante la alcaldía.

Se están acometiendo de forma simultánea el arreglo de tres calles conectadas entre sí lo que no ha gustado a muchos vecinos que consideran debían ejecutarse de una en una para evitar tantas molestias, pero además, arrancaron las viejas aceras y no acondicionaron adecuadamente muchas entradas a garajes a pesar de que algunos afectados se lo piden. De hecho, alguno lleva 15 días sin poder guardar su coche en un garaje de la rúa Argentina debido a la precariedad del acceso provisional que dejaron con tierra o arena. Accesos mal allanados y preparados que algunos vehículos no pueden salvar sin golpear por debajo.

A unos garajes les ponen rampas de hierro y a otros no ya que la empresa no tiene suficientes, pero es que "ni siquiera tiene señales" critican desde la Policía Local asegurando que reciben quejas vecinales de todo tipo. De hecho ayer recibieron una desde la rúa Cuba donde 4 coches quedaron dentro de un garaje sin poder salir.

Desde la policía recuerdan que cerraron al tráfico en su día esta calle para el inicio inmediato de las obras pero "tardaron varios días en empezar ". Y al final de la calle una vivienda lleva 15 días aún sin acera delante de la entrada al edificio y delante de la entrada al garaje y aún le queda toda esta semana así. Según trabajador no sabían que color de piedra iban colocar ahí y ni la tenían, mientras que el alcalde asegura que para la semana debería estar ese tramo final de la rúa Cuba y la rúa Argentina terminada.

Desde la policía consideran que con estas obras la empresa "la está liando", y el alcalde apunta que él visita a diario las obras y si los vecinos le dan alguna queja las trata de solventar pero que no las tiene.