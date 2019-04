Morán afirma que la querella de Seoane intenta desviar la atención de su "actuación delictiva en serie"

El exalcalde y candidato del PP de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, arremetió ayer contra el actual regidor, el socialista Gerardo Seoane, a quien acusa de "despreciar absolutamente la legalidad y los procedimientos administrativos". Responde así a la citación que acaba de recibir del Juzgado de Instrucción 2 de la villa para declarar el próximo 13 de junio en calidad de investigado por presunta prevaricación tras admitir a trámite una denuncia presentada por Seoane.

Que esto ocurra en la antesala de las elecciones municipales no es nuevo para Jiménez Morán, señala en un comunicado: "Hizo lo mismo en 2015, en vísperas de la campaña electoral, con la intención de difamarme con denuncias falsas que acabaron siendo archivadas".

Para el exalcalde y candidato, esta querella, que cuestiona la prórroga concedida en 2012 a una licencia de obras de la que fuera su número dos, Carmen Pardo, y que posteriormente fue anulada, "es una maniobra de instrumentalización de la justicia en la precampaña electoral con la que Gerardo Seoane intenta desviar la atención de la opinión pública de las querellas por gravísimos delitos que le imputa el Ministerio Fiscal".

Defiende que la acusación "carece de todo fundamento", porque la decisión de prorrogar la licencia fue adoptada de acuerdo con el informe jurídico de la secretaria del ayuntamiento. El informe, del que aporta copia, "dice claramente que procede conceder la prórroga y que no existe ningún obstáculo legal para ello".

Que la decisión de ampliar la licencia haya sido anulada posteriormente por los tribunales, señala Morán, "no significa que se haya cometido prevaricación; de la ilegalidad administrativa a la prevaricación media un abismo".

Indignado por estos hechos que enturbian la campaña electoral, Jiménez Morán arremete contra el actual alcalde y rival político, al que acusa de "despreciar absolutamente la legalidad y los procedimientos administrativos", así como de "gastar sin medida los fondos municipales en contra de los reparos sistemáticos del interventor".

En la actualidad, y a partir de denuncias presentadas hace meses por el exalcalde y candidato del PP, la Fiscalía ha presentado sendas querellas por delitos continuados de prevaricación administrativa presuntamente cometidos por el actual alcalde durante el presente mandado.

Entre otros, enumera Jiménez Morán, se denuncian "relaciones puramente laborales concertadas, sin previo proceso selectivo, mediante la figura de contratos menores de servicios" o "contratos irregulares tanto de obras como de servicios, con el denominador común de la falta de justificación e inexistencia de procedimiento administrativo".

Acusa al alcalde de una "actuación delictiva en serie" de la que "pretende desviar la atención presentando, a poco más de un mes de las elecciones, y como ya hizo en el año 2015, una denuncia absolutamente infundada con intención puramente difamatoria". Actuaciones, añade, "realizadas a pesar de los informes en contra de los técnicos municipales y de más de 400 reparos de legalidad del interventor".

Por su parte, el alcalde Gerardo Seoane no ha querido profundizar en valoraciones sobre asuntos que están judicializados. "Cuando él me denunció a mi yo no salí diciendo barbaridades; lo que tenga que decir que se lo diga al juez", señala. En su caso,añade, "los asuntos están en fase de diligencias previas".