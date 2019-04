Maside asume la limpieza de las pintadas de la iglesia pero urge el informe previo de técnicos de la Xunta

Digan lo que digan los técnicos, el alcalde de Maside, José Manuel Iglesias (PSOE), no quiere que pasen más días con la pintada que tilda a los fieles de "borregos". Es la que más le ofende. "Quitarémola xa mañá [por este miércoles]", afirma. El resto de proclamas -contra la Iglesia y prorrepublicanas- que deslucen las cuatro fachadas del templo, inventariado como bien patrimonial, serán eliminadas a cargo de una partida económica del Ayuntamiento. "Non queremos que pase o tempo e ter así a igrexa un ano". El regidor remitió ayer un escrito a la delegación territorial de la Xunta en Ourense para que, de manera urgente, los técnicos visiten la iglesia, valoren los daños en las paredes exteriores y establezcan el método menos agresivo de eliminar los grafitis.

"Co obxecto de proceder á súa limpeza, solicítase aos servizos técnicos desta Xefatura Territorial que xiren visita ao lugar dos feitos, cara a avaliación dos danos e o posible establecemento de medidas cautelares e correctoras", solicita el alcalde por escrito. "En razón ás circunstancias que concorren no presente suposto, acorde a tramitación urxente do expediente", finaliza.