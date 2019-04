A juicio acusado por los hijos de su pareja, fallecida en un siniestro tras una boda

Regresaban de una boda, su vehículo se salió tras un brusco giro de la carretera, a la altura de Parada de Ribeira (Xinzo de Limia), y colisionó contra una tajea de hormigón. La ocupante, una mujer de 54 años que viajaba en el asiento delantero derecho, perdió la vida en el siniestro. Ocurrió la noche del 16 de julio de 2016. El que conducía, que resultó herido, era su pareja sentimental. Los hijos de la víctima acusan al hombre de un delito de homicidio imprudente, por el que solicitan una condena de hasta cuatro años de prisión. Basándose en varios testimonios, la acusación particular sostiene que el varón iba bebido. La Fiscalía pide el sobreseimiento porque no aprecia pruebas suficientes de que condujera bajo los efectos del alcohol, porque no se hizo prueba de alcoholemia. Si bien el conductor dijo haber bebido un "poco" en la boda, "un par de cervezas, dos culines de vino y champán", la defensa niega pruebas de que condujera bajo efectos de alcohol o sustancias; "no se ha cometido delito alguno". El juicio se celebrará el 12 de junio en el Penal 1 de Ourense.

El siniestro mortal tuvo lugar a las 21.15 horas en el punto kilométrico 0,2 de la carretera comarcal OU-1112, que conecta los municipios de Xinzo de Limia y Calvos de Randín. La acusación particular considera "reseñables" las conclusiones del informe técnico sobre el accidente que llevó a cabo la Guardia Civil. Esta parte considera que el conductor conducía bajo la influencia del alcohol, estupefacientes u otras sustancias análogas.

Positivo por una medicación

El conductor dio positivo en opiáceos pero, como esgrime la Fiscalía, el informe médico forense concluyó que se debía a la administración terapéutica de una medicación que estaba tomando para el pulmón. La acusación particular sostiene en su escrito que "él mismo reconoció en su declaración que los médicos le habían prohibido beber con esa medicación".

Según el dictamen del instituto armado que cita la acusación, la falta de reacción en el momento del siniestro "resulta inexplicable y solamente se puede llegar a justificar si las condiciones psicofísicas del conductor se encontraban gravemente mermadas". Esta parte incide en que "simplemente una pequeña reacción por parte del conductor debería ser suficiente para poder evitar el siniestro, y en todo caso para aminorar considerablemente sus consecuencias finales".

De acuerdo a las conclusiones del informe técnico de Tráfico que cita la acusación particular en su escrito de calificación de los hechos, "el conductor relata en periodo de tiempo de poca duración hechos, situaciones y maniobras totalmente contradictorias". Hasta el punto de que el instructor de dicho dictamen consideraba que "sus condiciones físicas y/o psíquicas se encontraban tan afectadas en e momento del accidente, que realmente a día de hoy no se sabe con total certeza lo que allí de verdad ocurrió".

En opinión de la representación legal de la familia de la víctima, "las diligencias practicadas en la fase de instrucción proporcionan indicios bastantes para entender criminalmente responsable del accidente al investigado".

No se hizo prueba de alcoholemia pero la acusación particular esgrime que "todos los testigos, así como el propio investigado en sus declaraciones, reconocen que había bebido alcohol". En esas circunstancias "y a pesar de ser advertido por diferentes personas que se ofrecieron a llevarles a casa, cogió el coche".

Uno de los hijos de la víctima declaró que el hombre iba "muy perjudicado y estaba raro, como si hubiera tomado alguna sustancia". Según su versión, el encausado "tropezó en las escaleras y durante el banquete desapareció varias veces. Decía que iba a fumar pero se ausentaba del lugar y nadie sabía a dónde iba". De acuerdo al mismo testigo, en una de estas ocasiones "dejó el coche mal aparcado" delante del restaurante del banquete, "con las puertas abiertas".

El olor a alcohol

La acusación particular también subraya que una enfermera del 061 declaró en relación al investigado que al acercarse a hablar con él "olía a alcohol". Además, esta parte destaca en su escrito la versión del conductor, que reconoció que en la celebración había bebido aunque "poco". Según dijo, "un par de cervezas y unos chupitos de vino y luego un poco de champán".

La familia acusa por dos alternativas: u homicidio imprudente o, en el caso de que la magistrada no considere que los hechos se encuadran en esa infracción penal, atribuyen un delito contra la seguridad vial. Por la primera posibilidad piden 4 años de prisión y privación del derecho a conducir durante 6 años. Si el que prospera es el segundo delito, solicitan 6 meses de prisión y 4 años sin poder conducir.

La Fiscalía pide el sobreseimiento. El ministerio público considera que el posible delito no encaja con las declaraciones del conductor, "que repitió de manera espontánea la misma versión de los hechos a varios testigos", relatando que la mujer había dado un volantazo. El conductor que circulaba detrás dijo que el coche iba a baja velocidad y que no apreció anomalía hasta el momento del giro brusco.

Así valora la Fiscalía la duda sobre si conducía bebido: "Si bien es cierto que los testigos del evento al que había acudido el investigado manifestaron que había ingerido alcohol, no existe ninguna otra prueba objetiva sobre este aspecto, debido a la inexistencia de prueba de alcoholemia". La doctora y la enfermera que le prestaron los primeros auxilios relataron que, efectivamente, desprendía un fuerte olor a alcohol, "siendo solo un síntoma insuficiente para imputar este tipo delictivo", expresa el ministerio público en su escrito.