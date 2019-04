El gobierno asegura que no planteó la subida del recibo del agua ni realizó trámite alguno

La nueva estación de tratamiento de agua potable que se encuentra en la zona de As Coiñas, en O Vinteún. // Iñaki Osorio

Con la intención de alejar cualquier tipo de duda, la edil de Hacienda e Infraestructuras y, a su vez, portavoz del gobierno popular, Ana Fernández Morenza, asegura que "no se planteó en ningún momento una subida del recibo del agua", así como que "no se inició trámite alguno para la modificación de la tasa del agua". Aunque sí reconoce que solo existe una memoria que contempla diferentes alternativas para la gestión del abastecimiento. Y, aunque no lo concreta, en la misma se hace referencia a ese posible incremento del recibo, para de esa forma hacer frente al coste de las nuevas instalaciones que el Concello asumió, tanto las relativas al abastecimiento de agua potable como al saneamiento, en concreto a la nueva depuradora de aguas residuales, ubicada en Reza.

Sostiene Morenza que "no hay nada concreto", y advierte de que cualquier decisión está pendiente de un informe de Intervención que determine cuál es la mejora alternativa para la ciudad. Y añade que "solo cuando se tenga conocimiento de dicho informe será el momento para proceder a la redacción de los pliegos para la adjudicación de dicha concesión". Un servicio que sigue prestando la empresa Viaqua 'en precario' desde octubre de 2018, cuando finalizó la prorroga.

Después de dejar clara la postura del gobierno, su portavoz anunció que se emprenderán acciones penales contra el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, por "acusar falsamente al alcalde de delitos muy graves". Es la respuesta a las manifestaciones de este en las que aseguraba que el "alcalde esconde en un cajón un informe que justifica una subida del recibo del agua".

Sospechas sin fundamento

Y aunque la responsable de Infraestructuras evitó dar explicaciones sobre el posible incremento del recibo del agua a los ciudadanos este lunes, debido a una indisposición, en la jornada de ayer cargó con dureza sobre lo dicho por Pérez Jácome relativo a esta cuestión. "Este gobierno no va permitir que se genere el menor indicio de duda sobre la honradez del alcalde y de su equipo", proclama Morenza, que además señala que es el motivo de emprender las acciones penales, por entender que se trata de "una agresión al honor del alcalde, Jesús Vázquez".

En esa misma clave, argumenta, también hace referencia la portavoz del gobierno a que "una cosa es la crítica política, y otra muy diferente acusar a una persona de la comisión de una serie de delitos, sabiendo que dichas acusaciones son totalmente falsas".

Circunstancia esta que le lleva a reprochar a Pérez Jácome que se dedique a "lanzar sospechas sin fundamento e irreales", además de recordarle que "este gobierno no funciona a base de elucubraciones, sino que funciona a base de hechos".

Dicho lo cual, Fernández Morenza, que también es responsable del área de Hacienda, no dudó en señalar que "fue este gobierno quién redujo la contribución, para convertirla en la más barata", pero sin hacer referencia a que la bajada del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), de un 20% en lo dos últimos años, se concretó después del pacto alcanzado entre el gobierno popular y Democracia Ourensana, que fue la contrapartida para apoyar una modificación presupuestaria de algo más de 1,2 millones de euros y hacer frente al "desfase" que existía en el área social.

Otro de los "hechos" a los que hizo ayer referencia Morenza es que el ejecutivo está finalizando los trámites pata rebajar el impuesto de recogida de basura, como se anunció hace algunos meses. La intención del gobierno es la de poder llevarla a pleno "cuanto antes". El Concello celebrará su último pleno ordinario, antes de las elecciones del próximo 26M, el viernes 3 de mayor. Aunque no se descarta que la aprobación de esta rebaja se pueda llevar a una sesión extraordinaria que se celebraría antes de la cita electoral.