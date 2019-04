Feijóo pide en Celanova el voto para el PP "porque es el único que cree en el rural gallego"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para el Partido Popular porque "es la única formación que conoce y cree en el rural gallego, apostando por llenarlo de inversiones". Feijóo reprochó a los representantes de otros partidos, "que solo lo visitan en campaña, como si hicieran turismo exótico". Y en contraposición resaltó: "El PP está, vive y cree en el rural", además "mantener un compromiso con él, porque está en su esencia". Aseguró que el rural está presente en el Gobierno gallego y que los populares quieren que también lo esté en los consejos de ministros, "ya que no hay Galicia sin rural gallego, y no hay España y no puede haber Gobierno de España con partidos sin programa para el rural".

Alberto Núñez Feijóo cuestiona que se hable de "España vacía o España vaciada", ya que, según su criterio, "en el rural hay vecinos que merecen toda la atención de un Gobierno que tiene que ser de todos los españoles y tiene que estar también el Gobierno de España", al tiempo que incidió en la necesidad de invertir en el rural, "algo que no se logra con presupuestos que castigan a Galicia, como hizo el PSOE, bajando un 30%, mientras lo subía en otros lugares un 60%".

El presidente de la Xunta lamenta que algunos partidos "no vean más allá de Madrid o Barcelona, como Podemos, que cree que el rural gallego es el césped de los jardines de la Complutense; Ciudadanos, que solo emplea el AVE Madrid-Barcelona y por eso tantas veces estuvo en contra de la alta velocidad para Galicia; VOX, para el que Fisterra es el túnel del Guadarrama; el PSOE, que está entregado a los partidos catalanes, de los que depende su gobierno y por lo que no tiene tiempo de dedicarse al rural; y hasta los nacionalistas, que no tienen una sola idea original y copian todo lo que hagan los independentistas de otros lugares".

El presidente de la Xunta indicó que "mientras unos partidos quieren que España se parezca a Madrid o Barcelona", el PPdeG "propone que España se parezca más a Galicia, que cuenta con un gobierno que gobierna, que gestiona, que es responsable, que valora la cordialidad y que tienen como vocación la unión de la sociedad gallega".

Por otra parte, los candidatos del PP al Congreso y al Senado mantuvieron una reunión por la mañana con la Asociación de Xóvenes Empresarios para escuchar sus principales inquietudes y explicar las medidas que incluye el programa de esta formación política para dar un impulso a este colectivo.