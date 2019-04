Vázquez: "No podemos tirar votos con Vox y con Ciudadanos"

La número uno de la lista del PP al Congreso por esta provincia, Ana Belén Vázquez, alerta sobre el contraste de la gestión realizada por el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, frente a "los logros" de su antecesor, el popular Mariano Rajoy. "Sánchez acaba de anunciar que tiene la intención de continuar la obra de Rodríguez Zapatero", por lo que Vázquez sostiene que "la obra de Zapatero y de Sánchez ha sido incrementar el paro y paralizar las inversiones, como las previstas para la biblioteca de San Francisco y la circunvalación Norte de Ourense".

Ana Belén Vázquez incidió en "el desprecio con el que trató el Gobierno de Pedro Sánchez a Galicia, que castigó a esta comunidad autónoma, por tener al frente el gobierno popular de Núñez Feijóo". En este sentido, apunta: "Rebajó las inversiones previstas para esta provincia en un 30%, para incrementárselas a otras comunidades, a las que debía favores".

La candidata del PP resalta la necesidad de "unir el voto", tras examinar las últimas encuestas, que apuntan a una posible victoria socialista, por lo que advierte de que "la única alternativa posible para el que no quiera a Pedro Sánchez la constituye el PP de Pablo Casado; para eso no podemos tirar votos con Vox ni con Ciudadanos, que no van a lograr ningún representante en el Congreso ni en el Senado, mientras que nosotros nos estamos jugando el tercer escaño con el PSOE".

Ana Belén Vázquez alerta contra una falsa noticia que circula en internet, que atribuye al PSOE, indicando a las personas que no deseen la permanencia de Pedro Sánchez que pongan las tres cruces en la papeleta al Senado para Vox, Ciudadano y PP. "Es todo lo contrario, de esa forma, al dividir el voto entre las tres fuerzas, quedarían todas fuera, que es lo que quiere el señor Sánchez. Está claro que los partidarios de esta opción política, deben poner todas las cruces para el PP", aclara.

La candidata al Congreso teme que se pueda enturbiar esta campaña con juego sucio y falsas noticias. "Inventaron un tema sobre inmigración, inventaron otro sobre el salario mínimo interprofesional", del que se hizo eco la número uno de la lista del PSOE por esta provincia. "No se pronunció a favor de un salario mínimo de 850 euros, como le atribuyen. Eso es falso. Pablo Casado no habló nunca de cantidades", señala.

Vázquez sostiene que Pedro Sánchez "repite la jugada" de Zapatero. "Todos los organismos hablan de un retroceso en la economía, y Pedro Sánchez lo está negando, como Zapatero. Es el mismo personaje, con distinto rostro".