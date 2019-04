Queen, más de moda que nunca

Novecientas personas revivieron ayer en diferido los momentos más intensos de la Gira del 86 de Queen, la última que la banda británica realizó con Freddie Mercury antes de su muerte. Acompañando a uno de los mejores dobles del artista, un público de todas las edades vibró con un espectáculo que ha triunfado en toda Europa.

Queen resucitó ayer en el Auditorio Municipal de Ourense a través de uno de los tributos a la banda británica más aplaudido en Europa, el Remember Queen. El éxito cinematográfico de "Bohemian Rhapsody" no ha hecho más que relanzar por enésima vez, pero con muchísima más fuerza que nunca, al mítico grupo liderado por Freddie Mercury.

La taquilla se abrió unas horas antes del espectáculo con sólo 67 entradas a la venta al precio de 28 y 30 euros, tras venderse en anticipada 851 tiquets desde 24 euros. Un éxito rotundo en la ciudad de As Burgas para un espectáculo que devuelve al escenario la fuerza de la banda, rindiendo un especial homenaje a la figura de Mercuy y su legado musical.

Si el objetivo de Remember Queen es crear la sensación de estar viendo a Queen en vivo, los artistas lo consiguen. El más mínimo detalle del espectáculo está cuidado para reproducir con la máxima fidelidad la puesta en escena que la banda usó en la Gira del 86, la última antes del fallecimiento de Freddie Mercury.

Acompañando a uno de sus mejores dobles, Piero Venery, que ofrece una lograda caracterización del artista, con sus gestos, bailes, puesta en escena y varios cambios de vestuario, el público disfrutó coreando éxitos como "We are the Champions", "Bohemian Rapsody" o "I wont to Break Free".