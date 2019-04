El Concello cede terrenos a la Xunta para construir una residencia pública de mayores con 120 plazas

La futura residencia pública para mayores en la ciudad avanza en su proceso administrativo, después de que en la jornada de ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el alcalde Jesús Vázquez firmasen el correspondiente convenio de colaboración, en el que se plasma la cesión, por parte del Concello, de unos terrenos de algo más de 7.800 metros cuadrados, que se encuentran en el conocido como Camino Real de Cudeiro, pero en el barrio de O Vinteún.

El nuevo centro tendrá una capacidad de 120 plazas para personas mayores dependientes, y en la que la Xunta tiene previsto realizar una inversión de nueve millones de euros, contando con una partida específica en el presupuesto aprobado para este año. Aunque por el momento, y en lo que a plazos de inicio de las obras, la conselleira evitó concretar.

Así, Fabiola García explica que después de la firma del convenio de colaboración con el Concello para la cesión de los terrenos necesarios, al igual que se hizo en las otras siete grandes ciudades gallegas, espera que en la próxima semana se puedan conocer los ganadores del concurso de ideas, para que puedan llevar a cabo la redacción de los proyectos de las nuevas infraestructuras.

Los terrenos en los que se tiene previsto construir el nuevo centro de mayores se encuentran al final de la avenida de Santiago, en la parte posterior de donde se encuentra una estación de servicio, en dirección hacia la zona industrial de As Coiñas, en O Vinteún, en la periferia de la ciudad, según explicó el regidor, que no dudó en trasladar a la conselleira el pronunciamiento sobre el desarrollo del proyecto, que por el momento no cuenta con un cronograma concreto hasta que no se resuelva el concurso de ideas que determinará la propia infraestructura.

Atender las demandas

Y si el alcalde aludía a la necesidad de dar respuesta a las necesidades que existen por el envejecimiento, la conselleira de Política Social explica que una de las principales novedades del futuro centro para personas mayores es la incorporación de una unidad psicogeriátrica y la creación de zonas específicas para el tratamiento de aquellas personas con alzhéimer o trastornos cognitivos severos, que se incluyen entre las prestaciones más avanzadas en materia de atención a la dependencia.

Pero Fabiola García recalca que el objetivo de las actuaciones que se vienen llevando a cabo por parte de su departamento es la de "garantizar una mejor calidad asistencial para los mayores" , que se rubrica con la puesta en marcha del proyecto "Como na casa" impulsado por la Xunta para la creación de siete residencias de mayores en las ciudades de Galicia, entre las que se incluye la de Ourense.

Es por eso que de nuevo ayer rubricó el compromiso del Ejecutivo gallego, en el sentido de que "queremos que nuestra comunidad sea el mejor lugar para hacerse mayores". Por lo que, "toca seguir mejorando su atención y cuidado", indica.

También insiste la responsable de Política Social en "la libertad que tienen las personas para elegir dónde quieren hacerse mayores", así como el compromiso de la Xunta de "crear nuevos y mejores servicios", para citar como ejemplo las residencias que se tienen previsto construir en la siete grandes ciudades gallegas.

Por su parte, el regidor puso en valor la firma del convenio de colaboración como el punto de partida para dar respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos en materia de envejecimiento. Además de destacar el carácter público que tiene la nueva infraestructura en la que se prestará atención a las personas mayores, con especial atención a los dependientes.

Y aunque tanto Jesús Vázquez como Fabiola García evitan concretar plazos para la puesta en funcionamiento, debido a que deberá esperar al proceso de tramitación de la licitación de las obras, todo hace indicar que las obras no se podrán iniciar hasta finales del presente año, pendiente de fijar el plazo de ejecución de las mismas. Lo único que está claro por parte de la Xunta es que la inversión se fija en nueve millones de euros, que podría verse reducida en función de las ofertas que se puedan presentar en el concurso de adjudicación.