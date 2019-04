La Ruta do Viño do Ribeiro emite en internet un 'spot' publicitario

A partir de ayer está disponible en la página web rutadelvinoribeiro.com el spot publicitario "O camiño do viño. Ruta do viño do Ribeiro", una iniciativa enmarcada en las actividades que impulsan conjuntamente la asociación "Ruta do viño do Ribeiro", la Diputación, el Consello Regulador de la D.O. Ribeiro y el Xeodestino O Ribeiro-Carballiño, para potenciar el territorio histórico de la comarca.

Este trabajo se presentó ayer en el Centro Cultural "Marcos Valcárcel" en Ourense en el que el presidente del gobierno provincial, Manuel Baltar, destacó que hablar de vino en Ourense "es hablar de termalismo, de patrimonio, de territorio y de turismo, y hoy vemos los primeros frutos de la cooperación conjunta iniciada hace unas semanas entre las cuatro entidades que participamos en esta iniciativa, y que tiene como objetivo la apuesta por la visualización del enoturismo en una comarca fundamental de la provincia, como es la de O Ribeiro". Puntualizó además que "pronto estaremos a poco más de dos horas de Madrid, con la llegada de la Alta Velocidad, lo que nos abrirá un mundo de oportunidades, y preparar la provincia para ese momento histórico es nuestra obligación".

También destacó que O Ribeiro fue la primera D.O. de la que se puede hablar de internacionalización, porque sus vinos fueron pioneros en la llegada, de aquella, al nuevo continente".

Juan Casares, presidente de la D.O. Ribeiro, expresó que el camino del vino tiene como objetivos "promocionar los recursos del territorio utilizando el vino de O Ribeiro y la riqueza de nuestra historia como hilos conductores de una estrategia dirigida a hacer más atractiva esta comarca vitivinícola, y también despertar la memoria de Galicia respecto de O Ribeiro y poner en valor todo un rico patrimonio material e inmaterial que forma parte del acerbo histórico de Ourense y Galicia".

Y el presidente del Xeodestino, Francisco J. Fernández, destacó que "este spot es la primera acción que desarrollamos en este ambicioso proyecto del que nos sentimos orgullosos por lo que supone de difusión de los más grandes valores de la comarca de O Ribeiro". Otras actividades en 2019 serán una campaña promocional en las redes sociales apoyada en folletos y vídeos de la Ruta, y una presentación en Santiago, la VIII Xornada de Portas Abertas, y más.