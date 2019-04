Los problemas en el área social y la falta de unos presupuestos

Otra de las cuestiones que abordó ayer el alcalde estaba relacionada con el área social, en concreto la situación del servicio de Ayuda a Domicilio, después de la denuncia de Democracia Ourensana, alertando de despidos por parte de la empresa concesionaria, que los justifica en el descenso de usuarios y horas que se prestan.

El argumento de Jesús Vázquez es el de que "tenemos que cumplir el pliego", aunque destaca que "hubo un incremento en horas de atención a la dependencia, al llegar a las 70.000 horas al año", afirmación que contrasta con el dato facilitado por la concesionaria del servicio, al revelar que en 2018 se dejaron de prestar más de 4.000 horas solo en dependencia.

Pero el regidor culpó a DO de la situación, ya que "si ayudase a apoyar el presupuesto -siguen prorrogados los de 2014- se podrían conseguir muchas más horas", además de recriminar que no apoyasen la propuesta de pacto social que se había presentado, ya que "se negaron a pactar y negociar".

Unas acusaciones que rechazó el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que después de advertir que "no soy el palmero de nadie y menos del incompetente de Jesús Vázquez", recuerda que con el apoyo de DO, con la aprobación de una modificación presupuestaria de algo más de 1,2 millones de euros, el gobierno del PP pudo "salvar el desfase económico que había en el área social".