Un "chivatazo" a Jácome, de DO, destapó el caso en 2014

Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, también declaró en la primera sesión del juicio a la que asistieron como público exediles y cargos del bipartito como Áurea Soto, Ana Garza o Xosé Carballido.

Jácome figura en esta causa como denunciante de la irregularidad que, explicó, le llegó a través de un "chivatazo". Su partido había logrado representación en la corporación local con dos concejales en las municipales de 2011 y "una persona del ayuntamiento" cuya identidad dijo no recordar, le "chivó" que la adjudicación de las dos obras no se había ajustado al procedimiento. DO pidió el expediente y observó algo "raro", por lo que tiró del hilo y acabó formulando denuncia en 2014.

La vista judicial concluye hoy con la declaración de varios testigos y el informe de conclusiones del Ministerio Fiscal y la defensa.