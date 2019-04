Tristeza de autor contra el absurdo de la guerra

Siria es una herida gigantesca, un país en ruinas castigado por más de ocho años de guerra. Apenas sigue en las noticias una contienda que, según el Centro Sirio para la Investigación de Políticas, ha provocado más de 470.000 muertos y 1,9 millones de heridos, un 11,5% de la población según un estudio publicado en el año 2016. El desastre, la injusticia y el dolor personal infunden las obras de Eclipse sirio, una muestra de la que el centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense acoge una parte desde hoy hasta el 23 de junio.

Es la visión del artista sirio Ali Ali (Al Hassake, 1974), afincado en A Coruña desde 2003. La guerra le arrebató a sus padres, a un hermano pequeño, a primos y a amigos. Tiene a familiares en campos de refugiados en el país, en Jordania, Líbano y Turquía. El desastre alteró también su forma de crear, que antes se enfocaba en historias de la infancia y en leyendas antiguas de la tradición oral árabe. Ahora la temática es afligida y la estética, más oscura. "Vivía la situación desde la distancia pero afectó a mi familia y a un país entero. Intenté tras los primeros años crear al margen pero, quieras o no, al final el dolor, la tristeza y vivirlo de lejos se hace muy duro". La muestra pretende sensibilizar. "Es una manifestación, una reclamación. Es una denuncia, ese es el objetivo. Pasa el tiempo y los ojos y los oídos están cerrados".

Las bombas asolaron su aldea, entre los ríos Tigris y Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Entre las obras de la exposición destaca el poder emocional de La Madre, un collage de pintura y fotografía en el que la progenitora de Ali se presenta en primer plano con un fondo de destrucción. Tonos coloristas plasman el deseo de esperanza. "Esa es la calle donde vivía ella, en la que se juntaban los vecinos a tomar el té y a charlar. No quedó absolutamente nada. Mi madre era una gran artista, aprendí más de ella que estudiando Bellas Artes en Damasco. Fue mi gran maestra en la magia, el color y el arte", explica Ali.

Eclipse sirio, cuya comisaria es Olga Pastor, muestra los desastres e injusticias que todavía se están perpetrando en Siria y en otros muchos países que se descosen por la violencia. "Esta guerra afectó a los pobres, a los que no están a favor de unos contra otros, sino que solo quieren buscar su pan y vivir contentos con su familia. Deseo que pare, que no se extienda a otro país el absurdo de la guerra. Que pronto salga el sol y vuelvan la luz y alegría".

La muestra incluye el libro de artista más grande del mundo, Suleiman y Salúa, una rareza editorial que Ali realizó en colaboración con el escritor ourensano Francisco Fernández Naval. También llama la atención Carrusel, un díptico monumental comunicado por un icono infantil donde se representa la cultura destruida por tanques tridimensionales. En Francotirador se mezcla una estética naif con la realidad más cruel. El vídeo de la instalación Sepulcro recuerda a todas las personas que perdieron la vida en conflictos bélicos en toda la historia.

Exponer unas obras marcadas por el sufrimiento personal persigue una intención principal, concienciar contra las guerras y mantener presente la sinrazón de este y de otros conflictos, aunque ya no acaparen titulares. "Son pinturas, a través del dolor y de la distancia, mezcladas con lágrimas y tristeza. Intenté aferrarme solo, no quería compartirlas ni molestar a nadie. El objetivo es sensibilizar a la gente".

Ali Ali invirtió varios años y "todos mis ahorros" en un proyecto personal que rinde justicia con el sufrimiento de su tierra. La exposición al completo es mucho mayor que la muestra que llega a Ourense. Incluye, además de pintura, vídeo, grabado y fotografía. Es una colección itinerante por cuya exhibición -por primera vez en A Coruña en 2017- ha tenido que luchar, no siempre con éxito. "No es una obra comercial, sino dura. Es complicado pedir cuatro paredes para poder mostrarla". En el Marcos Varcárcel, los ourensanos podrán conocer su arte reflexiva, la realidad sin edulcorar. "Siempre estoy agradecido de que al menos me abran la puerta, porque hay gente que la cierra y no quiere saber".