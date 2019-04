Unas modificaciones que afectan a la estructura del plan, que llevarían consigo una nueva exposición pública

Una de las cuestiones que centra el debate es si las modificaciones introducidas en el documento se consideran "sustanciales", ya que de ser así eso llevaría consigo una nueva exposición pública. Si para el edil de Urbanismo no existen, la versión de la oposición es diametralmente opuesta, y señalan que se produjeron modificaciones tanto cualitativas y cuantitativas, por lo que "van más allá de meros aspectos formales", como asegura el portavoz de OUeC.

Así, Martiño Vázquez señala que inciden en la altura de las edificaciones, los aprovechamiento urbanísticos, además de incrementarse el suelo urbanizable, incrementar la edificabilidad, y cambian los parámetros del propio planeamiento. Por su parte, la socialista Carmen Rodríguez denuncia "cambio en el sistema general de gestión por el modelo de compensación", con lo que se "ponen por encima los intereses particulares en lugar de los de la administración local en términos urbanísticos"

También alerta Rodríguez sobre las "modificaciones sustanciales realizadas incluso a propuesta del concejal de Urbanismo, que transformó el nuevo PXOM aprobado inicialmente en 2013, desvirtuando el desarrollo urbanístico sostenible y carece de viabilidad".

Vázquez y Rodríguez advierten sobre el "daños irreparables que puede causar" el gobierno popular con la decisión de la aprobación provisional, por entender que "es algo más que un mero trámite como dice Cudeiro". Una cuestión que para Pérez Jácome no existe, pues asegura que "si gobierna DO y yo soy alcalde, ese documento no se aprobará", y anunciar que se consensuará un documento "sin pelotazos".