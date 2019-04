La Ribeira Sacra procede a la apertura de 200 casas rurales para uso turístico

La tramitación de la candidatura de la Ribeira Sacra, para que la Unesco proceda a su declaración como Patrimonio de la Humanidad, junto con el nuevo decreto de viviendas de uso turístico aprobado por la Xunta de Galicia, han propiciado que se abrieran en el último año 200 alojamientos de uso turístico en esta zona geográfica, compuesta por 22 concellos de las provincias de Lugo y Ourense.

El presidente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra y alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, considera que se trata de una dinámica que "se va a intensificar todavía más", desde que se ha convertido en la única candidatura de España ante la Unesco para el año 2021. "Basta con llamar a los concellos implicados en esta propuesta, para comprobar la gran cantidad de personas que están reparando viviendas particulares, para dedicarlas a uso turístico". Y, en este sentido, agrega: "Es una barbaridad; cada vez hay más".

Fernández Guitián destaca que el número de visitantes que recibe "es cada vez mayor" y explica: "La ocupación puede ser similar o un poco superior a la de 2018, pero el número de visitas es muy superior, porque han aumentado las plazas de alojamiento".

El presidente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra muestra confianza en que esta tendencia no sea "flor de un día", ante el temor de que pueda producirse un retroceso. La razón, según su criterio, es que "el enoturismo está siendo el motor del presente y va a ser el motor del futuro". Admite que "queda mucho margen de crecimiento, pero también hay que pensar que no se pude estar creciendo de forma indefinida. Tenemos que crecer de una forma sostenible, para darle servicio a los visitantes; no se puede hacer de repente".

El vino, las bodegas y los bancales constituyen el principal recurso de la Ribeira Sacra, junto al espectacular paisaje que tienen los cañones del Sil y del Miño, destaca Fernández Guitián. "Lo que demanda la gente en la actualidad es que se hagan paquetes, para poder visitar una bodega, hacer una cata, dormir en un alojamiento turístico, viajar en el catamarán y comer en un restaurante de la zona o en una bodega. Muchas bodegas ya cuentan con restaurante o catering".

La mayor parte de los visitantes que tiene la Ribeira Sacra proceden de Galicia y del resto de España, "pero se está incrementando mucho la afluencia de personas del exterior", por tratarse de un espacio único, con los cañones del Sil y del Miño, la viticultura heroica que se realiza en los bancales, el complemento del agua y la magia de la Galicia interior. No hay nada similar en el resto de Galicia ni del Estado".

Los alcaldes de los 22 concellos implicados en el proyecto se muestran "muy satisfechos" y "esperanzados" con la propuesta realizada por España para que la Unesco declare patrimonio de la humanidad a la Ribeira Sacra. "Ahora toca remar todos en la misma dirección, más que nunca, no poner obstáculos por ningún lado, pensar que todos los concellos participantes tenemos algo que aportar, pensar de forma conjunta en la Ribeira Sacra, superando todo tipo de personalismos y de localismos, porque el territorio lo configuramos entre todos", destaca Luis Fernández Guitián.

Se va a volcar

El presidente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra contempla como "algo fundamental" que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia tomara las riendas de la candidatura. "El equipo de trabajo fue extraordinario", teniendo en cuenta que "llevó a cabo el proyecto de BIC en un tiempo récord y convenció a todos los miembros de la Comisión de Patrimonio Histórico sobre la excelencia de la propuesta. Sin duda alguna, es un éxito colectivo, muy bien gestionado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural".

Fernández Guitián se muestra convencido de que la Xunta "se va a volcar con el territorio, para limar las pequeñas deficiencias que pueda tener la candidatura. Y como queda poco tiempo, tenemos que remar todos en la misma dirección y ver siempre lo positivo".