Las matemáticas suman, multiplican y molan

Llovía sin tregua. La actividad era de 'mates'. Madres, padres o abuelos estaban delante; también los profesores en pleno fin de semana. Y, sin embargo, qué divertido. Polígonos cuyos vértices son gominolas; hilos tendidos en línea recta, de punta a punta, que logran formar curvas; una cúpula al estilo de Leonardo da Vinci, con piezas de madera, configurando una estructura autosoportable pero que a veces se desmorona arrancando algún "jooo" al unísono. Mosaicos con figuras imantadas de peces y pajaros. Diversión y aprendizaje. Abajo el estigma de los números, las cuentas, las fórmulas y las matemáticas.

Las asociaciones de profesores Enciga y Agapema, las dos gallegas, organizan este sábado hasta las 14 horas una actividad de divulgación para todos los públicos en la Praza Maior de Ourense. Es la primera vez que se lleva a cabo en la ciudad de As Burgas. Aunque la lluvia desluce y ha impedido realizar algunos talleres en mitad de la plaza, la afluencia es numerosa; los soportales están llenos. "¡Es imposible!", dice un niño a punto de rendirse en una actividad. Pero respira y prosigue.

La iniciativa, promovida desde la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm) tiene el objetivo de demostrar la aplicación de las matemáticas de una manera lúdica. Los organizadores instruyen a niños y mayores a través de juegos de lógica, papiroflexia, construcciones geométricas, simetrías, fractales o cálculos de probabilidad.

"A finalidade é achegar as matemáticas á xente da rúa dun xeito lúdico, que poidan ver que non son simples cálculos ou materias do currículo. Hai matemáticas en todo. A idea é que a xente se dea conta da beleza desta ciencia", destaca la coordinadora de matemáticas en la asociación Enciga, Iria Fernández, que trabaja como profesora de la asignatura, en Secundaria, en Maceda."Con esta xornada se está dando a coñecer outra cara das matemáticas, non é só a parte árida de cálculo e álxebra".

La docente destaca que "cada vez hai máis alumnado que se decide polos estudos das matemáticas. Cando eu estudei sobraban prazas e a media estaba nun 5, e agora é unha das carreiras coa media máis alta. Cada vez a xente está tendo máis gusto por elas pero aínda queda xente, tanto alumnos como pais, que lles teñen medo e as ven como algo difícil, feo e sen utilidade".

Las matemáticas, cuya demanda laboral es altísima, cuyos graduados no conocen el significado de la palabra paro, además de sumar, restar y multiplicar, molan. Como dijo Albert Einstein, "es increíble que, habiendo sido creadas por la mente humana, logren describir la naturaleza con tanta precisión".