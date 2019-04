121 euros de móvil por 2 horas en Mónaco

José Ramón y María José querían reeditar, esta vez con sus hijos, un viaje en coche recorriendo Europa, como hicieron ellos hace más de veinte años. La experiencia del matrimonio y los dos adolescentes fue "una maravilla" -la costa azul, Venecia, Croacia, Suiza, Austria o París entre los lugares de paso-, salvo porque al llegar a casa, después de 16 días de periplo por 12 países durante el mes de junio de 2018, empezaron a llegar facturas de teléfono desaforadas. El ourensano José Ramón Carril consiguió que el servicio de arbitraje de Consumo le diera la razón en gran parte. Ayer recibió un ingreso de 273,19 euros de la compañía, con la que tenía dos líneas de móvil y una fija con el servicio de ADSL. Llegaron a cobrarle 121 por una estancia de menos de 2 horas en Mónaco, tras una breve parada en la ruta.

"Antes de iniciar el viaje llamé a la compañía en dos ocasiones porque no quería tener ningún gasto extra en mi factura. Me dijeron que hoy en día con el roaming no iba a tener ningún problema en toda Europa. Pero a partir de la factura de julio me empiezan a llegar cargos excesivos y por cosas que hasta ni había contratado", recuerda José.

En el cobro del mes siguiente al del viaje le detallaron gastos por 192,36 euros. Lo que más le llamó la atención es que "nadie de la compañía fue capaz de explicarme qué generó 121 euros de roaming por estar 2 horas en Mónaco". Carril optó por devolver la factura. Le indignó la respuesta de la empresa. "A partir de ahí comienza una odisea de llamadas de forma continua y a distintas horas de día, mensajes de texto y correos electrónicos para advertir de que si no pagaba la factura me incluirían en varias listas de morosos. A la vez, me restringen los servicios de llamadas y navegación de las tres líneas telefónicas que tengo contratadas con ellos. Ante el acoso sufrido, al cuarto día no aguanto más y decido de forma voluntaria pagar".

El ourensano recibió en tres meses un importe total en las facturas de 904,04 euros, por lo que decidió cambiarse. Pero la compañía "me sanciona con dos penalizaciones, una de 88,05 euros por el terminal (ya que había adquirido un teléfono unos meses antes) y otra de 90,22 euros por la línea fija de casa", expone. Añade que incluso le cobraron pese a que extravió su móvil en el Vaticano al comienzo del viaje.

El cliente acudió a consumo, a través de una queja registrada en octubre, para denunciar "estos abusos a los que todos los ciudadanos estamos expuestos". Tras un laudo arbitral dictado el 21 de febrero, la empresa le comunicó por carta el 28 de marzo que procederían al ingreso de 273,19 euros del importe cobrado por roaming en el viaje, pese a que en el proceso arbitral había alegado que no habían detectado "ninguna anomalía" tras revisar la facturación de las líneas.

Pero el Colegio Arbitral de Consumo en Ourense advirtió "diversas irregularidades" por parte de la mercantil. Hubo "falta de información o incompleta" sobre el roaming que generó "indefensión", así como "cobro de servicios no contratados", cobro de la factura total "cuando estuvo días sin servicio" o cobro de penalizaciones pese a que el cambio se debió a las irregularidades sufridas.