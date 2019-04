El juez archiva la causa por acoso inmobiliario contra dos cargos de la Xunta

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, ha firmado esta mañana el auto por el que archiva la causa abierta por un presunto delito de coacción inmobiliaria en el que fueron investigados dos cargos de la Xunta.

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, presentó la querella al entender que la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, Socorro M.H., y el subdirector xeral do Patrimonio, Pablo J.M.P., se "extralimitaron en sus funciones públicas, no dudando en presionar e intimidar a los inquilinos" del nº 1 de la avenida Habana de la ciudad (antigua Cámara de la Propiedad), del que es titular la Xunta, para que abandonaran el inmueble en el que los dos únicos moradores ocupan sendos pisos en régimen de renta antigua.

No obstante, tras realizar las correspondientes indagaciones y tomar declaración a las partes implicadas, el juez instructor ha considerado que no existe delito y exime de la acusación a los dos cargos investigados.