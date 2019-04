Afronta dos años y medio de prisión por golpear y amenazar a su expareja embarazada: "Ese niño no va a nacer"

Un hombre acusado de amenazar y golpear a su expareja cuando estaba embarazada y de enviarle mensajes al móvil intimidándola con frases como "ese niño que estás esperando no va a nacer" se enfrenta a una petición de condena que suma dos años y medio de prisión. El Juzgado de lo Penal Dos de Ourense señaló ayer dos juicios contra él por hechos similares ocurridos durante el verano de 2016, casi dos años después de que la relación con la denunciante se hubiese roto.

Está acusado de dos delitos de amenazas y uno de maltrato, y además de la privación de libertad, la acusación pública solicitó un período total de ocho años en los que no podrá acercarse a menos de 300 euros de la mujer ni comunicarse con ella.

Según describe el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, acusado y denunciante habían mantenido una relación entre enero de 2013 y octubre de 2014 y tenían una hija en común. Casi dos años después de la ruptura, el 30 de agosto de 2016, en un espacio de media hora, el acusado, I.F.J., envió cuatro mensajes al teléfono de la mujer en los que le decía frases como "te vas a acordar de mí por todo lo que has hecho", "tarde o temprano me las pagarás" o "ese niño que estás esperando no va a nacer".

Por estos hechos, calificados de amenazas, la fiscal pidió seis meses de prisión y dos años de alejamiento.

Según recoge el escrito que conforma la segunda causa, dos días después de recibir estos mensajes, el 1 de septiembre de 2016, el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense dictó una resolución en la que se prohibía al encausado acercarse a menos de 300 metros de la denunciante, así como a su domicilio o lugar en el que se encontrase.

No obstante, prosigue el relato de Fiscalía, el 3 de septiembre, el hombre acudió a un parque de Marcelo Macías en el que su ex estaba con la hija de ambos y, "con conocimiento del estado de gestación de la denunciante, le propinó un empujón que ocasionó su caída". Cuando la mujer estaba en el suelo, el acusado reiteró las amenazas asegurando que eso no era nada porque lo que pensaba era "hacerle daño y joderle la vida". El golpe le causó un traumatismo abdominal. Ese mismo día, continúa el Ministerio Público, le envió nuevos mensajes al móvil insistiendo en lo mismo: "Ya te dije que te ibas a acordar de mi tarde o temprano", "lo que quiero es hacerte daño y joderte la vida".

En este caso, la fiscal ve sendos delitos de amenazas y maltrato y pide un año de prisión y tres de alejamiento por cada uno.