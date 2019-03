Jazz na aldea

En Santa Ana, unha aldea do concello ourensán de Sandiás con 44 persoas censadas pero só a metade de residentes, o jazz manda un mes ao ano na pequena sala de concertos que era unha palleira. A música en vivo confírmase como unha alternativa para dar folgos ao rural. 'A Corte dos Bois' programa este abril o seu quinto ciclo de jazz: Sumrrá actúa o 6 de abril e o cuarteto do guitarrista Virxilio da Silva pecha a edición o 27. Xusto unha semana antes vai tocar á aldea Jorge Pardo. O saxofonista e flautista foi o primeiro español elixido como mellor músico europeo de jazz pola Academia Francesa, unha distinción que acadou en 2013. O sábado 20 de abril (21 horas) actúa xunto a outros tres intérpretes en Santa Ana de Sandiás, nunha carpa exterior na corredoira da Corte dos Bois. Pecharase a rúa para incrementar o aforo ao máximo (no local hai cheo con sesenta persoas.) A cita está subliñada en vermello. As entradas, a un prezo de 10 euros en venda anticipada.

Jaime Vázquez -36 anos na actualidade- traballaba como topógrafo. "O cambio foi un risco. Vivía na cidade pero o que máis me gustaba no mundo era a aldea e a música, aquí mesturei as dúas cousas". Dispuña da idea definida pero faltaba o lugar. "A miña avoa Milagros tiña unha casiña en ruinas, cunha palleira, unha corte, e decidimos aproveitala porque estaba caendo. Ela recordaba que, cando era pequena, había un carro no medio e, a ámbolos dous lados, un boi. De aí vén o nome".

"O público, aquí, vén escoitar"

En xullo de 2012 Jaime puxo en marcha unha taberna concebida ademais como sala de concertos, a primeira do rural ourensán. Co tempo fóronse sumando iniciativas como a de 'A Arca da Noe', en Vilar de Santos, e outros locais en Xunqueira ou Maceda. Os concertos fóra das cidades e das vilas tamén poden triunfar. "A Corte botou a andar un 14 de xullo, o mesmo día da toma da Bastilla. E temos a coña de que esta inauguración foi outra revolución. Unha revolución cultural no rural".

O jazz amosouse como un estilo ben querido na aldea. "Vimos que se aceptaba moi ben no rural, o que nos sorprendeu bastante, e decidimos adicar un mes ao ano a facer concertos. O resto abunda o rock e o blues". Tamén hai noites de flamenco.

A avoa Milagros ten asistido a algúns directos. "Cando lle contei o que pensaba facer, dixo que estaba toliño. Co paso do tempo foi vendo que a cousa vai funcionando. Disfruta do lugar doutra maneira", di Jaime. "Ao principio empezamos con amigos que sabían tocar; Daniel Minimalia estivo na inauguración. Despois funcionou o boca a boca, empezouse a falar dese local dunha aldea pequena.Co paso do tempo fomos buscando grupos. Quen vén tocar destaca que hai unha maxia especial e que o público, aquí, vén escoitar, é respectuoso e entregado".

Jorge Pardo deu a volta ao mundo con Paco de Lucía e tocou con Camarón o ceo. Quedou vencellado ao lexendario cantaor no revolucionario disco 'La leyenda del tiempo'. A súa mestura de jazz e flamenco soará na aldea de Santa Ana. Con Dani Domínguez á batería, fillo de Yosi. Con outro ourensán, Ton Risco, tocando o vibráfono.

"A xente ten un sitio onde escoitar música sen ir a unha cidade. Vén público da comarca e tamén de fóra. A maioría é das aldeas de aquí ao lado, o que o fai aínda máis bonito", salienta o neto que converteu a corte da avoa nunha sala de música en directo.