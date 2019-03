"Muy arrepentido" un hombre que mató con una azada a su perro tras atarlo a un árbol

C. R. B., de 67 años, llevó a su perro pastor alemán a una finca de Vilela, en el municipio ourensano de Verín, lo amarró a un árbol y lo golpeó reiteradamente con una azada hasta que le causó la muerte. El sexagenario fue a juicio ayer en el Penal Número 2 de Ourense, reconoció el delito de maltrato animal y se conformó con una condena de 3 meses de prisión que queda suspendida, salvo que reincida, y con la condición de que durante un año se someta a tratamiento psiquiátrico por un trastorno paranoide de la personalidad que padece y que limita moderadamente sus capacidades intelectivas y volitivas. "Está muy arrepentido desde el primer momento y no volvería a hacerlo. Comprende que lo que hizo no estuvo bien", expresaba tras el juicio su abogado defensor, José Carlos Domínguez Bahamonde.

Cuando ocurrió el suceso, el agresor tenía en su casa otro perro a su cuidado. Al que mató a golpes era de un pastor alemán. La tarde del 26 de junio de 2017, sobre las 18.35 horas, se trasladó con ese anima a una finca de su propiedad ubicada en el paraje "A Cortiña" de Vilela, en Verín.

Lo enterró en una finca

Una vez en ese lugar, el sexagenario, "de manera injustificada" -señala la Fiscalía en su escrito de acusación- ató al perro a un árbol y lo golpeó en la cabeza en reiteradas ocasiones, con una azada que portaba, hasta ocasionar la muerte del can. Posteriormente lo enterró en un lateral de la parcela, dedicada al cultivo de maíz. La fosa fue hallada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ourense. Una patrulla lo detuvo tras la llamada de alerta de una vecina, testigo de la agresión.

Según informaron en su día fuentes del instituto armado, tras negar los hechos en un primer momento terminó admitiendo que había matado el perro porque estaba harto de él. En el paso a disposición judicial se mostró arrepentido y dijo que el animal estaba enfermo, tenía bultos en el cuerpo y sufría dolor.

Los hechos son constitutivos de un delito de maltrato animal. En julio de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que agravó las penas para los maltratadores de animales. Considerando que el trastorno mental que padece el acusado constituye una circunstancia eximente incompleta de la responsabilidad penal, la Fiscalía solicitaba en su escrito una pena de 3 meses 1 día de prisión más 1 año de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para la propia tenencia. El sexagenario se conformó con una sentencia pactada entre las partes que deja sin efecto la pena de cárcel a condición de que cumpla el periodo de un año de tratamiento ambulatorio por su estado mental.

Tras este caso "macabro", la asociación animalista Libera instó a la Xunta a impulsar un "plan de acción contra la crueldad animal". Los animalistas veían urgente "concienciar a la ciudadanía acerca de las herramientas para denunciar casos de maltrato o abandono de animales" y que "se impulsen medidas formativas para el personal técnico y policial" de los diferentes municipios de la comunidad, una práctica "poco habitual" en las administraciones.