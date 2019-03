El presunto cura acosador ingresa en agudos psiquiátricos por un supuesto intento suicida

Manuel V. D., el sacerdote de casi 78 años investigado por la Iglesia y por un juez por supuesto acoso a un menor al que -como informó este periódico- llegó a enviar un total de 671 mensajes en 23 días -la mayoría de índole sexual-, salió ayer de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e ingresó en el ala para pacientes agudos de la planta de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Cobra fuerza la versión -frente a la que asegura que sufrió un ictus- de que supuestamente intentó suicidarse ingiriendo un tóxico después de que trascendieran los hechos a la opinión pública. Ingresó el pasado sábado y tuvo pronóstico grave, aunque ha evolucionado favorablemente.

El juzgado que investigará la causa antes de que se celebre el juicio, Instrucción Número 1, aún no ha podido acordar ninguna diligencia. No ha llegado a este órgano el atestado que la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional remitió a finales de la semana pasada al juzgado de guardia, después de citar a declarar con abogado al religioso, quien no fue detenido y se acogió en comisaría a su derecho a no declarar.

Interrogatorio, según su estado

La previsible toma de declaración en calidad de investigado por un delito de acoso en la modalidad de "stalking" o acecho -el hostigamiento que perturba la vida cotidiana de la víctima, castigado con multa o pena de prisión de 3 meses a 2 años- queda pendiente del estado de salud del sacerdote, que fue ordenado en 1969 y que en la actualidad era párroco de Seixalbo y capellán del propio hospital.

En paralelo, la Iglesia tramita un proceso en su seno. El expediente es instruido por un experto en derecho canónico, cuya identidad no se ha hecho pública, y que no tiene por qué ser seglar. El obispo lo comunicará al Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe resolverá. No existe un plazo para resolver. Si la Iglesia considera que el infractor es culpable, puede decretar desde la suspensión de su función sacerdotal -la medida más grave-, hasta la restricción de que oficie actos religiosos solo con adultos o en privado.

"Por respeto al procedimiento de investigación en curso, a la intimidad de la posible víctima y a la presunción de inocencia del sacerdote investigado, la Diócesis de Ourense no realizará ninguna manifestación adicional hasta que finalice el proceso", expresó el Obispado en un comunicado con el que informaba el viernes de un caso sobre el que, expresan su "profundo dolor" y solidaridad con la víctima, no ha entrado al detalle para respetar los derechos de las partes.