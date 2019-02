La Diputación modificará el plan de obras para gastar 250.000 euros más en 4 ayuntamientos

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó cuatro modificaciones del Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios municipales y de la red viaria provincial del ejercicio 2019, relativas a los ayuntamientos de Baltar, Cortegada, A Teixeira y Viana do Bolo. En el caso del municipio de Baltar, incorpora al Plan principal a obra "acondicionamiento de espacios públicos en Baltar", con un presupuesto total de 48.000 euros. El Ayuntamiento de Cortegada, por su parte, incorpora al Plan principal a obra "mejora de la iluminación pública de Refoxos y Valongo", con un presupuesto de 48.000 euros. El municipio de A Teixeira incorpora al plan principal la obra "construcción de depósito de decantación para retratamento y potabilización del agu de Veigade Cruces", con una inversión de 48.000 euros. Por último, el Concello de Viana do Bolo incorpora al Plan principal la obra "adecuación de las calles María Pita y Toural en Viana do Bolo", con un presupuesto que asciende a los 100.000 euros, de los cuales la Diputación aportación 48.000.