La protectora de Carballiño, "en números rojos", urge ayuda para evitar el cierre

La asociación 'Pro Animales Carballiño' se ha quedado en "número rojos" en su afán de querer atender y dar respuesta a todas las situaciones de emergencia de animales, ya sean abandonados o maltratados. Si no encuentran ayuda económica se verán obligados a cerrar, ya que por haber asumido tantos gastos acumulan "deudas enormes". Temen que "ya no solo no podamos ayudar a más, sino que no podamos mantener lo que tenemos", según apunta Beatriz Míguez, voluntaria de la protectora.

Tristes y desesperadas se encuentran las tres colaboradoras de esta agrupación animalista que se constituyó hace seis años. Y es que se han quedado en "números rojos" y "con animales a nuestro cargo en acogidas y residencias, abarcando más de lo que buenamente podemos". Han asumido esos grandes gastos "por no saber decir que no, por no poder mirar a otro lado, por querer ayudar a todos, porque no es solo dar de comer y no solo se trata de dar pienso", describen. También tienen que hacer frente a tratamientos, analíticas y operaciones costosas.

'Pro Animales Carballiño' es una asociación sin ánimo de lucro, sin refugio, y trabaja con casas de acogida. Solo en 2018 acogieron a 160 perros de la perrera de la Diputación. "Vamos tirando con ayuda de la gente". Actualmente "estamos sin apenas casas de acogida, sin adopciones, sin ayudas" y "es imposible aguantar", por lo que pide apoyo no solo económico sino de más voluntarios. La incertidumbre para la asociación aumenta: "No podemos acoger a más y de seguir así tendremos que cerrar".