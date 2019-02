Touriñán pregonea el Entroido de la ciudad

Todo está preparado para con un amplio programa de actividades, que pretende convertir a Ourense en la capital del entroido de Galicia. Así lo proclamó el alcalde, Jesús Vázquez, en su presentación, en la que no faltaron las figuras de referencia de una tradición asentada, como son las de Paquita y Nicanor, en Seixalbo; la cofradía de Frei Canedo en el populoso barrio de A Ponte, y a Pita de la zona de Eiroás, que llenaron de colorido el salón de plenos.

Un programa festivo que se iniciará el 21 de febrero con el "xoves de compadres", y el 28 de febrero con el "xoves de comadres", mismo día en el que tendrá lugar la lectura del pregón, en está ocasión a cargo del actor Xosé Antonio Touriñan. Una fiesta que se prolongará hasta el 6 de marco, con el tradicional entierro da Sardiña.

Y como en años anteriores, la intención es que el entroido se asiente en las calles, para lo que el concello tiene previsto la participación de más de 25 charangas que recorrerán las diferentes zonas de la ciudad, en especial el casco histórico, que es donde se suele aglutinar la mayoría de la gente. También se sumarán cinco orquestas, con la intención de "recuperar" las verbenas populares, como asegura el regidor.

En lo que también incidió, como elemento diferenciador, es la "cargada de simbolismo que nos identifica como ourensanos", y recalcar s que se trata e una de las tradiciones más arraigadas, en la que también existe un alto componente gastronómico, que se convierte en otro de los atractivos para los visitantes.

En el apartado de novedades, la concejal de Cultura, Belén Iglesias, señala el traslado de las actividades infantiles a la plaza de las Mercedes, y el objetivo no es otro que "dinamizar estos espacios públicos". También hizo una proclama en favor del entroido, ya que se hace entre todos, por lo que "la ciudad brilla de forma diferente cuando las asociaciones y los barrios participan de la vida cultural".

Otro de las atracciones de la programa del entroido es el desfile de comparsas y carrozas, que en está ocasión será el domingo 3 de marzo, con los premios del concurso de rey y la reina del entroido que tendrá lugar en la Plaza Mayor. Y cerrar página festiva del entroido con el tradicional enterro da sardiña, el miércoles 6 de marzo, en la Plaza Mayor., después de realizar un recorrido por las calles céntricas de la ciudad.

Pero tanto el alcalde como la edil de Cultura incidieron en la importancia de los tres entroidos, localizados en Eiroás, Seixalbo y A Ponte, con una lata participación de los vecinos de estas zonas. Así, Paquita e Nicanor llegarán a la Plaza Mayor el 24 de febrero y los "entroideiros insignes" se encargarán del pregón. No my lejos, en as Eiroás, el Meco llegará y el Domingo Fareleiro, 17 de febrero. El juego de las olas tendrá lugar el 24 de febrero, y la boda de la Pita, plato fuerte, tendrá lugar el martes de entroido.

Y como no, los cofrades saldan el procesión de unos peculiares frailes que sacarán en procesión a Frei Canedo, como miembro viril y estandarte de la irreverencia festiva y un tanto provocadora.