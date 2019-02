El alcalde alega que no existe una petición formal de los bomberos para reunirse y abordar las reivindicaciones

La respuesta del alcalde, Jesús Vázquez, a los tres bomberos que se encuentran acampados en la entrada del concello en huelga de hambre, que concluirá hoy, pidiendo diálogo en las reivindicaciones de más personal y medios materiales, es que "no existe ninguna petición formal del colectivo para reunirse", además de indicar que "tuve charlas informales para buscar soluciones".

Dicho lo cual, también quiso dejar claro el regidor que "no todos los sindicatos apuestan por las movilizaciones", y aludía a esas "reuniones extraoficial" en las que se habrían abordado varios puntos que forman parte de las reivindicaciones planteadas, sobre todo en lo que se refiere a la precariedad de la plantilla y en material.

Y aunque reconoce el derecho que tienen los bomberos a manifestarse, "que no son todos", por lo que no duda en agradecer a otros sindicatos que no las secunden, pues lo que sí las apoyan son CCOO, CSIF, USO y UGT, Jesús Vázquez mantiene que "se habló de dar pasos y seguir con el diálogo".

Por su parte, los tres bomberos que están en huelga de hambre agradecían a toda la ciudadanía que "nos visitó desde primera hora de la mañana". También aluden a las muestras de cariño "que nos hicieron llegar", tanto los compañeros del parque de Bomberos, de las oficinas del concello, de la Policía Local, personal jubilado y también compañeros de los distintos parques de Bomberos de Galicia que "nos apoyan constantemente en nuestra lucha".

Así como algunos responsables políticos del concello, y expolíticos municipales y provinciales, entre los que se encontraba el expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, que estuvo con los tres bomberos, que de nuevo lamentaban tener que haber llegado a esa situación por el" sin sentido del alcalde y del gobierno popular".

Sobre las declaraciones del alcalde, aseguran que "no existe ninguna voluntad de resolver nada", y la realidad es que la plantilla está mermada y "seguimos sin saber nada del dinero de Unespa".