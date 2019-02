Dos héroes de la Policía rescatan a dos ancianas en Ourense: "Fue gratificante sacarlas con vida"

Julio Verdeal, de Ourense, lleva 17 años en la Policía Nacional. José Manuel González, de Lobios, atesora 12 de experiencia. El domingo y el lunes auxiliaron a dos mujeres mayores que estaban semiinconscientes en sus casas tras una caída. "Se siente satisfacción. Con los detenidos tienes intervenciones difíciles y con estas actuaciones te llena ayudar a quien lo necesita. Además, todos tenemos abuelos, padres y tíos", afirma Julio. A los agentes les tocó intervenir en dos casos similares en días consecutivos, algo inusual en Ourense pese a que la realidad de los mayores que viven solos es cada vez más frecuente por el progresivo envejecimiento de la población.

El 4 de febrero, sobre las 19 horas, el 091 recibió comunicación de que una señora de 74 años no respondía desde hace días a la puerta. Era imposible abrir la misma ya que la mujer suele cerrar con varios pestillos. Los agentes llegaron y Julio escuchó los quejidos de la señora. Esa situación de necesidad los activó todavía más. Aupó a su compañero José Manuel, que no lo dudó y arriesgó su integridad para escalar la fachada de la vivienda hasta alcanzar un balcón. "Por la parte de abajo no podíamos acceder porque estaban todas las ventanas con rejas. Vimos la posibilidad del balcón, situado a unos 4 metros. No nos lo pensamos. Me ayudó en los primeros metros, me colgué del balcón y logré acceder. Levanté una persiana bastante pesada, pero me encontré una puerta cerrada. Con una mano cogí los grilletes que utilizamos para llevar a la gente esposada, golpeé una ventana pequeña, logré abrir la puerta, bajé por la casa, fuimos al salón y ya nos la encontramos allí".

"En esos momentos sale solo. Una vez que estás habituado a trabajar, sale solo. Los cursos que haces te llevan a reaccionar en cuestión de segundos", dice José Manuel. Julio asegura que "en 17 años no me había pasado nunca tener que afrontar dos situaciones iguales en dos días consecutivos, a los que acude el mismo indicativo". José Manuel destaca la sensación "gratificante de sacar a esas personas con vida" y Julio asiente. Héroes de uniforme que están ahí fuera, en la calle, trabajando en cada servicio por el bien de todos.