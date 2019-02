Santa Cruz y Seixalbo, las únicas zonas del municipio para el desarrollo industrial

El desarrollo de suelo industrial en el municipio de la capital sigue siendo uno de los graves problemas a los que no dieron respuesta los gobiernos municipales. Y así, después de que se descartase definitivamente el "gran proyecto" de Santa Mariña, con un millón de metros cuadrados, en estos momentos las opciones reales pasan por la zona de Santa Cruz de Arrabaldo y la de Seixalbo, en donde ya se asientan empresas que desarrollan su actividad, y que junto con el polígono de As Coiñas, en la zona de O Vinteún, son los únicos espacios con actividad empresarial.

Por lo de pronto, el documento del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que sigue bloqueado debido a que el gobierno popular no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación definitiva, contempla la dotación de suelo para la ampliación o instalación de industrias agroalimentarias en la zona de Santa Cruz de Arrabaldo, con una superficie de 45.000 meros cuadrados.

De esa forma se podría dar respuesta a la iniciativa planteada por el grupo de Democracia Ourensana de crear y poner en funcionamiento un polígono industrial agroalimentario, aprovechando la presencia en ese enclave de las instalaciones del Grupo Coren. Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, explica que "esto no tiene nada que ver con el plan sectorial que en su momento había aprobado el anterior gobierno socialista".

La propuesta del anterior gobierno se topó con dos inconvenientes: por un lado el informe medioambiental desfavorable por parte de la Xunta, así como las protestas de los vecinos en donde se pretendía ampliar, y el lugar elegido para el traslado del matadero municipal, que ya no será necesario al no tener que mantener el concello el servicio.

Esos problemas llevaron a que por parte del actual gobierno se dejase sin efecto el plan sectorial, a la vez que se puso en marcha el correspondiente mecanismo para atender la petición de Coren y de otras empresas de ampliar la zona de suelo industrial, que llevó consigo, después de la exposición pública y el informe favorable de la Xunta, a incluir en el nuevo PXOM esos 45.000 metros cuadrados de suelo para uso específico en materia agroalimentaria.

La propuesta de DO fue apoyada por el PSOE, alegando su portavoz, Vázquez Barquero, que "cuando gobernamos propusimos una zona para el desarrollo industrial", y culpar a la Xunta de "frenarlo", así como de mantener la necesidad de potenciar el sector agroalimentario. Y aunque "no nos negamos a la propuesta", el voto del PP fue contrario, indicando a los dos grupos que "apoyen el PXOM en el que se contempla ese desarrollo". Por su parte, OUeC la rechazó, alegando la concejala Montse Valencia que "no pueden prevalecer intereses empresariales por encima de los medioambientales".